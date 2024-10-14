ua en ru
Пн, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС засудив атаки Ізраїлю проти миротворчих сил ООН у Лівані

Понеділок 14 жовтня 2024 05:04
UA EN RU
ЄС засудив атаки Ізраїлю проти миротворчих сил ООН у Лівані Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив атаки ЦАХАЛ проти сил ООН у Лівані. Він назвав такі атаки неприйнятними та такими, що грубо порушують міжнародне право.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану на сайті Європейської ради.

"ЄС засуджує всі атаки проти місій ООН. Він (європейський блок - ред.) висловлює особливо глибоке занепокоєння з приводу атак Сил оборони Ізраїлю проти Тимчасових сил ООН у Лівані, які спричинили поранення кількох миротворців. Такі атаки проти миротворців ООН є грубим порушенням міжнародного права та цілком неприйнятні. Ці атаки мають бути зупинені негайно", - йдеться в документі.

Також у заяві Борреля від імені всіх країн ЄС сказано, що всі суб'єкти зобов'язані вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки та майна ООН, а також дотримуватися недоторканності приміщень ООН у будь-який час. Глава дипломатії ЄС наголосив, що від Ізраїлю чекають пояснень.

"Ми терміново чекаємо пояснень і ретельного розслідування від ізраїльської влади щодо нападів на ВСООНЛ, які відіграють основоположну роль у стабільності на півдні Лівану. Ми настійно закликаємо всі сторони повною мірою виконати свої зобов'язання щодо забезпечення безпеки персоналу ВСООНЛ у будь-який час і дозволити ВСООНЛ продовжувати виконувати свій мандат", - сказано у заяві.

Боррель наголосив, що до складу Тимчасових сил ООН у Лівані входять військові та персонал із 16 країн-членів Європейського союзу. Крім того, голова дипломатії ЄС висловив повагу до їхнього професіоналізму та підтвердив незмінну підтримку ролі ВСООНЛ.

Також у документі сказано, що ЄС глибоко стурбований ракетними обстрілами Ізраїлю "Хезболлою", а також ударами ЦАХАЛ по густонаселених пунктах Лівану, які призводять до великих втрат серед мирного населення, і змушують багатьох залишати вдома.

"Ми закликаємо всі сторони дотримуватись міжнародного гуманітарного права за будь-яких обставин. ЄС знову закликає до негайного припинення вогню в Лівані, а також всі сторони взяти на себе зобов'язання та працювати над повним виконанням резолюції 1701 Ради Безпеки", - резюмував Боррель.

Нагадаємо, що вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав ООН вивести миротворців з півдня Лівану. У своєму зверненні він сказав, що "Хезболла" використовує миротворчі сили як "живий щит".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз ООН Ізраїль Ліван Хезболла
NEWS
Прокуратура відкрила справу через розстріл українських полонених у Курській області
Прокуратура відкрила справу через розстріл українських полонених у Курській області
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом