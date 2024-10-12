У Лівані внаслідок ізраїльського удару були поранені миротворці ООН

На півдні Лівану зазнали поранень двоє миротворців місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) внаслідок ізраїльського удару під час боїв з бойовиками "Хезболли". Вибухи пролунали біля бази "блакитних шоломів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місії Тимчасові сили ООН у Лівані ( UNIFIL ) та Reuters .

Як заявили представники сил UNIFIL, 11 жовтня вранці їхній штаб у Накурі (південний район Лівану) постраждав від вибухів "вдруге за останні 48 годин".

"Двоє миротворців отримали поранення внаслідок двох вибухів біля оглядової вежі. Один поранений миротворець був доставлений до лікарні в Тірі, а другий перебуває на лікуванні в Накурі", - йдеться в заяві UNIFIL.

Зазначається, що інцидент стався поблизу "блакитної лінії" в Лаббуні, зокрема коли танки Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) "підійшли впритул до позиції ООН".

"Наші миротворці залишилися на місці, а Сили швидкого реагування UNIFIL було направлено для допомоги та посилення позицій", - розповіли в місії Тимчасові сили ООН у Лівані.

Нагадаємо, миротворці ООН несуть службу у південному Лівані на прохання Ради Безпеки згідно з резолюцією 1701 (2006). В UNFIL знову наголосили на необхідності гарантувати безпеку та безпеку персоналу та майну ООН, та додали, що недоторканність приміщень ООН має поважатися завжди.

Реакція Заходу на поранення миротворців ООН у Лівані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і країни умовного Заходу засудили дану атаку.

Так, після випадку Франція викликала посла Ізраїлю та оприлюднила заяву разом з Італією та Іспанією, в якій нтакі напади були названі "невиправданими".

Крім того, президент США Джо Байден заявив, що просить Ізраїль не завдавати ударів по силах місії UNIFIL.

Місія ООН у Лівані та операція Ізраїлю проти "Хезболли"

Нагадаємо, раніше в Армії оборони Ізраїлю закликали миротворців ООН відійти подалі від району, де ЦАХАЛ проводить наземну військову операцію проти бойовиків "Хезболли" у Лівані на півдні країни.

Між тим керівник миротворчої місії ООН Лакруа заявив, що миротворці у Лівані залишаються на своїх позиціях. В Організації наголосили, що "сторони зобов'язані поважати безпеку миротворців".

Як повідомлялося раніше, миротворці ООН діють між річкою Літані на півночі та "Блакитною лінією" на півдні. Згідно з інформацією на веб-сайті, місія налічує понад 10 тисяч осіб - військовослужбовців з 50 країн і близько 800 цивільних співробітників.

Додамо, днями в Держдепі США заявили, що Вашингтон не хоче, щоб миротворці ООН у Лівані піддавалися небезпеці в будь-який спосіб, включно з нападом із боку Ізраїлю.