Будь-які напади на миротворців у Лівані можуть бути воєнним злочином, - генсек ООН
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш попередив, що будь-які напади на миротворців можуть розцінюватися як "воєнні злочини". Напередодні ізраїльські танки вдарили по воротах миротворчої бази на півдні Лівану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та на сайт ООН.
Відповідне попередження з боку генсека ООН озвучив у неділю речник Організації Стефан Дюжаррік.
Зазначається, що це стало крайнім звинуваченням Ізраїлю у нещодавніх нападах на миротворчу місію ООН в Лівані, відому як UNIFIL. Внаслідок чого було поранено щонайменше троє "блакитних шоломів".
"Миротворці UNIFIL залишаються на всіх позиціях, а прапор ООН продовжує майоріти", - заявив Дюжаррік.
За його словами, Гутерріш наголошує, що персонал UNIFIL і його приміщення не мають бути цілями для атак чи нападів.
"Напади на миротворців є порушенням міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право. Вони можуть стати воєнними злочинами", - сказав речник генсека ООН.
Що передувало
Як йдеться в релізі на сайті ООН, у неділю вранці танки Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) "силою увірвалися на позиції Організації Об'єднаних Націй у південному Лівані".
"Причому миротворці ООН у тому ж місці також "постраждали" від диму після кількох обстрілів поблизу, повідомили Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL)", - розповіли в Організації.
За даними Місії, два танки ЦАХАЛ "Меркава" знищили головні ворота та увійшли на позиції бази, коли миротворці перебували в укриттях. Також зазначається, що ізраїльські військові "кілька разів вимагали, щоб база вимкнула світло".
Згодом того ж дня 15 миротворців у таборі "зазнали наслідків" - мали подразнення шкіри та шлунково-кишкових реакцій - від диму після падіння кількох снарядів на відстані 100 метрів неподалік.
Місія ООН у Лівані та операція Ізраїлю проти "Хезболли"
Нагадаємо, раніше в Армії оборони Ізраїлю закликали миротворців ООН відійти подалі від району, де ЦАХАЛ проводить наземну військову операцію проти бойовиків "Хезболли" у Лівані на півдні країни.
Між тим керівник миротворчої місії ООН Лакруа заявив, що миротворці у Лівані залишаються на своїх позиціях. В Організації наголосили, що "сторони зобов'язані поважати безпеку миротворців".
Як повідомлялося раніше, миротворці ООН діють між річкою Літані на півночі та "Блакитною лінією" на півдні. Згідно з інформацією на веб-сайті, місія налічує понад 10 тисяч осіб - військовослужбовців з 50 країн і близько 800 цивільних співробітників.
Нещодавно в Держдепі США заявили, що Вашингтон не хоче, щоб миротворці ООН у Лівані піддавалися небезпеці в будь-який спосіб, включно з нападом із боку Ізраїлю.
Вчора стало відомо, що на півдні Лівану зазнали поранень двоє миротворців місії ООН внаслідок ізраїльського удару під час боїв з бойовиками "Хезболли". Вибухи пролунали біля бази "блакитних шоломів".
Додамо, 12 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав ООН вивести миротворців із півдня Лівану. Він заявив, що бойовики "Хезболли" використовують їх як живий щит.
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