Нетаньяху закликав ООН вивести миротворців з півдня Лівану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав ООН вивести миротворців із півдня Лівану. За його словами, "Хезболла" використовує їх як живий щит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Як пише видання, напруженість між Ізраїлем та миротворчими силами ООН на півдні Лівану продовжує загострюватись. Паралельно, ізраїльський прем'єр звернувся до Генерального секретаря Організації об'єднаних націй Антоніа Гутерріша із закликом вивести солдатів тимчасових сил ООН у Лівані (ВСООНЛ) із зон бойових дій.

"Настав час вивести ВСООНЛ з опорних пунктів "Хезболли" та з районів бойових дій. Армія оборони Ізраїлю неодноразово просила про це і отримувала багаторазові відмови, і все це було зроблено з метою надати терористам "Хезболли" живий щит. Пане генеральний секретар, приберіть сили ВСООНЛ із зони ризику. Це потрібно зробити прямо зараз, негайно", - заявив він.

Видання зазначає, що у ВСООНЛ сьогодні повідомили, що ЦАХАЛ завдав ударів по ряду постів, включаючи штаб-квартиру в Накурі. Під час інцидентів миротворці ООН отримали легкі поранення.

"Ваша відмова евакуювати солдатів ВСООНЛ робить їх заручниками "Хезболли". Це ставить під загрозу як їх самих, так і життя наших солдатів", - сказав Нетаньяху.

Він заявив, що Ізраїль "шкодує про поранення" представників миротворчих сил, і його країна робить все можливе, щоб цього не допустити.

"Але простий і очевидний спосіб забезпечити це - просто вивести їх із небезпечної зони", - додав ізраїльський прем'єр.

Також Нетаньяху заявив, що європейським лідерам слід критикувати "Хезболлу", а не Ізраїль, за використання ВСООНЛ в якості "живого щиту".