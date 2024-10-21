Израильская армия повредила базу миротворцев ООН в Ливане

Бульдозер армии обороны Израиля разрушил наблюдательную башню и ограждение по периметру локации Миротворческих силы ООН в Ливане (UNIFIL) в поселке Марвахин на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление UNIFIL на сайте ООН.

"Мы еще раз напоминаем ЦАХАЛу и всем субъектам об их обязательствах обеспечивать безопасность персонала и имущества ООН, а также уважать неприкосновенность помещений ООН в любое время", - отметили в миссии.

В UNIFIL также напомнили, что нападение на объект ООН и повреждение его имущества является грубым нарушением международного права и резолюции 1701 Совета Безопасности.

Документ был принят единогласно и призван прекратить войну 2006 года между Израилем и "Хезболлой" и наметить путь к безопасности на границе между Израилем и Ливаном.

В заявлении также отмечается, что израильская армия неоднократно обращалась к UNIFIL с просьбой освободить свои позиции вдоль "голубой линии" и намеренно наносила ущерб позициям ООН.

Несмотря на давление на миссию и страны, предоставляющие войска, в миссии подчеркнули, что миротворцы остаются на всех своих позициях.

"Мы продолжим выполнять наши задачи по мониторингу и отчетности", - говорится в заявлении.