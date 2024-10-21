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Израильская армия повредила базу миротворцев ООН в Ливане

Понедельник 21 октября 2024 04:44
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Израильская армия повредила базу миротворцев ООН в Ливане Фото: миротворцы ООН жалуются на поведение военных Израиля (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Бульдозер армии обороны Израиля разрушил наблюдательную башню и ограждение по периметру локации Миротворческих силы ООН в Ливане (UNIFIL) в поселке Марвахин на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление UNIFIL на сайте ООН.

"Мы еще раз напоминаем ЦАХАЛу и всем субъектам об их обязательствах обеспечивать безопасность персонала и имущества ООН, а также уважать неприкосновенность помещений ООН в любое время", - отметили в миссии.

В UNIFIL также напомнили, что нападение на объект ООН и повреждение его имущества является грубым нарушением международного права и резолюции 1701 Совета Безопасности.

Документ был принят единогласно и призван прекратить войну 2006 года между Израилем и "Хезболлой" и наметить путь к безопасности на границе между Израилем и Ливаном.

В заявлении также отмечается, что израильская армия неоднократно обращалась к UNIFIL с просьбой освободить свои позиции вдоль "голубой линии" и намеренно наносила ущерб позициям ООН.

Несмотря на давление на миссию и страны, предоставляющие войска, в миссии подчеркнули, что миротворцы остаются на всех своих позициях.

"Мы продолжим выполнять наши задачи по мониторингу и отчетности", - говорится в заявлении.

Обстрелы ЦАХАЛом баз миротворцев в Ливане

В последнее время военные армии Израиля начали регулярно обстреливать объекты и базы миротворческой миссии ООН в Ливане.

12 октября израильские военные обстреляли южные районы Ливана. В результате атаки одна из ракет упала недалеко от базы UNIFIL, ранения получили двое миротворцев.

13 октября танки Армии обороны Израиля силой ворвались на позиции ООН в южном Ливане.

В результате инцидента 15 миротворцев ООН пострадали от "дымовых эффектов" после того, как ЦАХАЛ выпустил несколько снарядов примерно в 100 метрах от их базы. За два часа до этого израильтяне повредили на этой базе несколько позиций ООН и уничтожили несколько камер освещения.

Кроме тоого, на прошлой неделе израильский танк "Меркава" обстрелял наблюдательную башню миротворцев на позиции возле деревни Кафер Кела. Башня была повреждена, а также уничтоженs две камеры.

А в марте этого года в южном Ливане получили ранения четверо военных наблюдателей ООН после того, как снаряд разорвался рядом с ними.

Реакция мира

В Евросоюзе осудили действия военных Израиля и назвали их серьезным нарушением международного права.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что нападения на миротворцев в Ливане могут расцениваться как военное преступление.

В связи с резонансом, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал вывести миротворцев с Юга Ливана. По его мнению, боевики "Хезболла" используют работников миссии в качестве "живого щита".

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