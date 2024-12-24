В Израиле заявили об очередном обстреле из Йемена и работе ПВО

Израильские военные в ночь на 24 декабря заявили о работе систем противовоздушной обороны из-за снаряда, запущенного в сторону страны с территории Йемена. Воздушная цель во время очередного обстрела была перехвачена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ ).

В израильском военном ведомстве рассказали, что около 01:46 в нескольких районах в центральной части страны прозвучали сирены. Это было связано со снарядом, который был выпущен в сторону Израиля из Йемена.

После этого в ЦАХАЛ отчитались о сбитии йеменского боеприпаса, который не долетел до израильской территории.

"После сирен, которые прозвучали недавно, снаряд, выпущенный из Йемена, был перехвачен перед тем, как пересечь территорию Израиля", - говорится в заявлении израильских военных.

В ЦАХАЛ добавили, что из-за риска падения осколков в результате работы ПВО были включены сирены по ракетной опасности.

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