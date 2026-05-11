Переговори Зеленського і Путіна: Україна та США обговорили можливі формати

12:44 11.05.2026 Пн
2 хв
Умєров доповів за підсумками зустрічей з Віткоффом і Кушнером
aimg Ірина Глухова
Переговори Зеленського і Путіна: Україна та США обговорили можливі формати Фото: Володимир Путін та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
У Сполучених Штатах українські та американські представники обговорили формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Як розповів президент, сьогодні секретар РНБО і головний перемовник від України Умєров доповідав йому за підсумками зустрічей з представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Важливо, що Америка залишається в дипломатії, і зокрема виступила посередником у питанні про обмін полоненими. На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості", - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що були обговорені в Америці й можливі формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення російської війни.

Окремо Умєров доповів про міжнародні контакти України щодо розвитку напрямку Drone Deals.

"Вже близько 20 країн у роботі на різних етапах: чотири угоди вже підписані, і в рамках цих угод готуються перші контракти, з іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу", - розповів Зеленський.

За словами голови держави, зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам - необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується.

Він додав, що окрім Близького Сходу та Затоки, Південного Кавказу та Європи, "незабаром відкриємо таку нову безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з іще однією частиною світу. Готуємо новини - позитивні для України".

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським не лише в Москві, а й на території третьої держави.

Головною умовою він назвав підписання фінального договору.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що готовий направити американську делегацію до Москви для переговорів щодо війни в Україні.

