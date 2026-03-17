Израиль уничтожил верхушку силовиков Ирана: среди них - бывший правая рука Хаменеи

Израильская армия ночью нанесла удары по Ирану и ликвидировала командиров силовых структур. Одного из них называли вероятным фаворитом на пост верховного лидера страны.

Во время ночного удара погибли командир "Басидж" Голамреза Сулеймани и секретарь Совета нацбезопасности Али Лариджани.

Они находились в палаточном лагере, поскольку ранее израильские и американские военные уничтожили большинство штабов этих формирований.

Вместе с ними погибли заместитель командира "Басидж" и несколько других высокопоставленных военизированных формирований.

"Под его (Сулеймани - Ред.) командованием подразделение "Басидж" организовало основные репрессивные операции в Иране, применяя жестокое насилие, массовые аресты и силу против гражданских протестующих", - сказали в ЦАХАЛ.

Фото: ликвидированный глава формирования "Басидж" Ирана Голамреза Сулеймани (Getty Images)

Что такое "Басидж"

"Басидж" - это иранская военизированная группировка, известная прежде всего жестоким подавлением антиправительственных протестов внутри страны. Организацию считают причастной к гибели многих иранских мирных жителей.

Удар по Лариджани и палестинскому джихаду

Отдельно армия Израиля подтвердила, что в ночь на 17 марта в Тегеране мишенью также стал иранский чиновник Али Лариджани. Министр обороны Ирана Израиль Кац сообщил, что Лариджани погиб. Именно он считался одним из фаворитов на должность верховного лидера Ирана вместо Хаменеи.

"Лариджани и командир "Басидж" были ликвидированы ночью и присоединились к руководителю программы уничтожения Хаменеи и всех ликвидированных членов "оси зла" в глубинах ада", - заявил Кац.

Кроме того, ЦАХАЛ нанёс удар по главному лидеру Палестинского исламского джихада Акраму аль-Аджури и другим руководителям организации. Армия считает, что аль-Аджури, вероятнее всего, тоже погиб, но подтверждение еще получают.

Под удар попала также инфраструктура Ирана

Также в ЦАХАЛе заявляют, что под удары попали командные центры в Иране, места хранения оружия и не только.

"В Тегеране десятки боеприпасов были сброшены на командные центры, а также на места хранения беспилотников, баллистических ракет и систем обороны", - говорится в заявлении.

Также армия Израиля сказала, что штаб-квартира ВМС КСИР уничтожена. Ее использовало высшее командование Ирана для планирования своих операций.