Ізраїль завдав авіаударів по військових комплексах "Хезболли" на півдні Лівану, - ЦАХАЛ

Ізраїльські військові уточнили, що відповідні цілі розміщувалися в районах Кантара, Яріне та Тайбе на ліванській території. А операція була проведена нещодавно.

Також повідомляється, що ЦАХАЛ завдав удару по "додатковій інфраструктурі" бойовиків "Хезболли" в районі Лаббуне на півдні Лівану.

Зазначимо, раніше 15 лютого в Ізраїлі повідомляли про ракетний обстріл з території Лівану. Під удар потрапив населений пункт Кір'ят-Шмона.

Як передає Newsru.co.il, ліванські джерела стверджували, що у бік ізраїльської території було запущено щонайменше вісім ракет.

При цьому вказується, що у четвер близько шести годин вечора у бік цього міста було запущено близько 20 ракет, з яких 6 упали в межах населеного пункта. Внаслідок атаки постраждалих не було, проте завдано матеріальних збитків.

Бої Ізраїля з "Хезболлою"

Нагадаємо, бойовики "Хезболли" неодноразово намагалися завдавати ударів по Ізраїлю з території Лівану. Це відбувається після того, як Ізраїль розпочав війну з ХАМАСом.

Нещодавно прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна готова розпочати війну з "Хезболлою".

Також повідомлялося, що 8 січня у південному Лівані внаслідок ізраїльського удару загинув старший командир елітних сил "Хезболла Радван".

Раніше 6 січня ізраїльські військові завдали ряд ударів по південному Лівану після того, як рано вранці північною частиною Ізраїлю було випущено близько 40 ракет.

Також повідомлялося, що 20 грудня минулого року винищувачі армії оборони Ізраїлю атакували оперативний командний центр "Хезболли" у Лівані. Крім того, наприкінці 2023 року міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив "Хезболлу", що ЦАХАЛ вживе заходів, щоб зрушити бойовиків від кордону з Ліваном, якщо атаки не припиняться.

Нещодавно начальник Генерального штабу Сил оборони Ізраїля заявив про готовність до потенційної війни з "Хезболлою".

Додамо, 4 лютого Армія оборони Ізраїлю вдарила винищувачем по командному центру "Хезболли". А 13 лютого ізраїльські військові завдали кількох ударів по базах та спостережним пунктам бойовиків на півдні Лівану.