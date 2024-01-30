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Ізраїль заявив про готовність до потенційної війни з "Хезболлою"

Вівторок 30 січня 2024 20:59
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Ізраїль заявив про готовність до потенційної війни з "Хезболлою" Фото: міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ізраїльські військові готові у разі необхідності до потенційної війни з бійцями "Хезболли".

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми готові, але ми продовжуємо готуватися, набираючи все більше можливостей, тому що не всі речі вирішені, але все зроблено добре. І ми повинні враховувати можливість широкої ескалації, це те, що може статися", - сказав Галлант.

Його заява прозвучала на тлі щоденних ракетних і безпілотних атак "Хезболли" з Лівану по північних територіях Ізраїлю. Він також заявив, що можливість потенційної угоди з Хезболлою "вичерпує себе".

"Окрім військової готовності, яку ми просуваємо, і поряд із процесом, який ми намагаємось очолити в політико-дипломатичних зусиллях, ми також готуємось у цивільній сфері, і Командування тилу отримало чіткі вказівки", - заявив Галлант.

Ізраїль та "Хезболла"

Нагадаємо, бойовики "Хезболли" неодноразово намагалися завдавати ударів по Ізраїлю з території Лівану. Це відбувається після того, як Ізраїль розпочав війну з ХАМАСом.

Нещодавно прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна готова розпочати війну з "Хезболлою".

При цьому вчора, 8 січня, стало відомо, що у південному Лівані внаслідок ізраїльського удару загинув старший командир елітних сил "Хезболла Радван".

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