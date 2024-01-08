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Ізраїль готовий вступити у війну з "Хезболлою", - Нетаньяху

Понеділок 08 січня 2024 17:16
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Ізраїль готовий вступити у війну з "Хезболлою", - Нетаньяху Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив резервістам ЦАХАЛу, що Ізраїль вважає за краще відновити безпеку в районі північного міста Кір'ят-Шмона, не вступаючи у війну з "Хезболлою". Однак Ізраїль готовий це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Хезболла" сильно помилилася з нами 2006 року і серйозно помиляється зараз. Вона бачить тут величезну силу, єдність народу, рішучість зробити все необхідне для відновлення безпеки на півночі, і я кажу вам - це моя політика", - заявив він.

Нетаньяху виступив перед солдатами за кілька годин після того, як протитанкова ракета "Хезболли" влучила в місто.

"Звичайно, ми вважаємо за краще, щоб це було зроблено без широкомасштабної кампанії, але це нас не зупинить. Ми показали їм приклад того, що відбувається з їхніми друзями на півдні; те ж саме станеться і на півночі. Ми зробимо все, щоб відновити безпеку", - заявив він.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці минулого року міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив "Хезболлу", що ЦАХАЛ вживе заходів, щоб зрушити бойовиків від кордону з Ліваном, якщо атаки не припиняться.

Раніше 6 січня ізраїльські військові завдали ряд ударів по південному Лівану після того, як рано вранці північною частиною Ізраїлю було випущено близько 40 ракет.

20 грудня минулого року винищувачі армії оборони Ізраїлю атакували оперативний командний центр "Хезболли" у Лівані.

Раніше сили та засоби ізраїльської ППО перехопили один із літаків, які проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.

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