ЦАХАЛ ударила по командному центру Хезболли (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛу.

"Нещодавно винищувач ізраїльської армії завдав удару по оперативному командному центру "Хезболли" та військовому комплексу в місті Ярун", - повідомили в ЦАХАЛі.

Також, за повідомленнями ЦАХАЛу, також завдано удару по наглядовому пункту "Хезболли" в місті Марун-ель-Рас.

Організація "Хезболла"

Заснована в 1982 році в обстановці хаосу громадянської війни в Лівані, яка тривала 15 років і закінчилася лише у 1990-му. Різні політичні, етнічні та релігійні групи ліванського суспільства - мусульмани, християни, ліві та арабські націоналісти – боролися один проти одного. На той час у бойових діях у Лівані брали участь також Сирія та озброєні палестинські підрозділи.

Бойовики "Хезболли" підтримують рух "ХАМАС" та завдають ударів по Ізраїлю з території Лівану.

Війна Ізраїлю з "Хезболлою"

Раніше ми писали, що Ізраїль заявив про готовність до потенційної війни з "Хезболлою".

До речі, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна готова розпочати війну з "Хезболлою".