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Ізраїль може вжити заходів, щоб усунути "Хезболлу" від кордону з Ліваном

Ізраїль, П'ятниця 29 грудня 2023 02:13
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Ізраїль може вжити заходів, щоб усунути "Хезболлу" від кордону з Ліваном Фото: Ізраїль може усунути "Хезболлу" від кордону з Ліваном (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив "Хезболлу", що ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) вживе заходів, щоб посунути бойовиків від кордону з Ліваном, якщо атаки не припиняться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Ганц заявив, що ізраїльська армія втрутиться, якщо бойовики "Хезболли" не припинять завдавати ударів по півночі Ізраїлю. Він зазначив, що ситуація на північному кордоні його країни вимагає змін.

"Секундомір для дипломатичного вирішення закінчується. Якщо світ і уряд Лівану не діятимуть, щоб запобігти обстрілу мешканців півночі Ізраїлю та віддалити "Хезболлу" від кордону, це зробить ЦАХАЛ", - додав очільник міноборони Ізраїлю.

Тим часом глава ЦАХАЛУ Герці Галеві розповів, що війська перебувають у "дуже високій готовності" до подальших боїв на півночі.

Війна Ізраїлю і ХАМАС та атаки "Хезболли"

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території країни було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Зокрема, підтримувані Іраном бойовики "Хезболли" регулярно обстрілюють ракетами ізраїльські аванпости та сили на кордоні.

У середу, 20 грудня, винищувачі армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували оперативний командний центр "Хезболли" у Лівані.

Раніше сили і засоби ізраїльської ППО перехопили один із літаків, що проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.

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Ізраїль Хезболла Іран Ливан ХАМАС
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