Армія Ізраїлю завдала серії ударів по спостережним пунктам бойовиків на півдні Лівану
Армія Ізраїлю завдала кількох ударів по базах та спостережним пунктам бойовиків на півдні Лівану сьогодні ввечері, 13 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Збройних сил Ізраїлю.
"Сьогодні вдень було зафіксовано два запуски ракет з Лівану, які впали на відкритій місцевості. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по місцях пусків ракет, а також додаткових районів на півдні Лівану", - йдеться у повідомленні армії Ізраїлю.
Також повідомляється, що ізраїльські винищувачі ввечері завдали удару по військовому посту в районі Рам'є, а також за прихованою наглядовою посадою бойовиків у Рас-ель-Фара, з якого в минулому також проводилися обстріли території Ізраїлю.
Війна Ізраїлю проти ХАМАС
7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, яка триває досі.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників. Днями Нетаньяху заявив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення у Рафах.
Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до цього прикордонного міста.
У свою чергу, ЄС та низка гуманітарних організацій попередили про катастрофічні наслідки операції у місті Рафах. Президент США Джо Байден попросив Нетаньяху захистити мирних жителів Рафаха та розробити план евакуації людей.
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