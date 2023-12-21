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Ізраїльські винищувачі атакували оперативний командний центр "Хезболли" в Лівані, - ЦАХАЛ

Ізраїль, Четвер 21 грудня 2023 02:00
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Ізраїльські винищувачі атакували оперативний командний центр "Хезболли" в Лівані, - ЦАХАЛ Фото: винищувачі Ізраїлю атакували командний центр "Хезболли" (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Винищувачі армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували оперативний командний центр "Хезболли" в Лівані у вечір середи, 20 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ у Telegram.

"Нещодавно наші винищувачі завдали удару по оперативному командному центру "Хезболли" в Лівані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ізраїльські солдати також виявили низку терористів, які наближалися до паркану безпеки з боку Лівану вздовж кордону в районі Метула. Військові ЦАХАЛу відкрили вогонь та влучили в цілі.

Окрім цього, Єрусалим виявив чотири пускові установки, які перетнули територію Ізраїлю з Сирії. Війська завдали ударів по них та по посту сирійської армії.

Війна Ізраїлю і ХАМАС та атаки "Хезболли"

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території країни було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики "Хезболли" регулярно обстрілюють ракетами ізраїльські аванпости та сили на кордоні. 10 листопада ЦАХАЛ у відповідь на обстріл ізраїльської території завдав серію ударів по військових базах угруповання за допомогою мінометних керованих снарядів під назвою "Залізне жало".

Також силами та засобами ізраїльської протиповітряної оборони був перехоплений один з літаків, які проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.

Видання The Times повідомляло, що Ізраїль може почати наземну війну проти "Хезболли", щоб відкинути їх за 20 кілометрів від кордонів.

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