Ізраїль запропонував Україні рішення проти купівлі краденого Росією зерна, - джерело

Співрозмовник видання зазначив, що з пропозицією укласти меморандум до України звернулася Ізраїльська асоціація імпортерів сільгосппродукції.

Зокрема, йдеться про те, що українська сторона узгоджувала прибуття до Ізраїлю кораблів із зерном, на предмет того, чи не походить це зерно з окупованих росіянами територій України.

Скандал із краденим зерном

Нагадаємо, 16 квітня стало відомо, що в порт Хайфи зайшло судно ABINSK, яке перевозило крадене українське зерно. Росія вивезла його з тимчасово окупованих територій.

Українська сторона заздалегідь попередила Ізраїль про походження зерна, але судну все одно дозволили розвантажитися, жодних заходів із боку ізраїльської влади вжито не було.

Через 11 днів у порт Хайфи прибуло вже друге судно з краденим українським зерном. Ізраїль також проігнорував вимоги України про арешт вантажу і судна.