Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Ізраїль запропонував Україні рішення проти купівлі краденого Росією зерна, - джерело

18:39 07.05.2026 Чт
2 хв
В Ізраїлі хочуть уникнути скандалів із краденим зерном в майбутньому
aimg Іван Носальський aimg Мілан Лєліч
Ілюстративне фото: Ізраїль та Україна можуть укласти меморандум про купівлю зерна (Getty Images)

Україна та Ізраїль можуть укласти меморандум, щоб запобігти випадкам імпорту краденого з тимчасово окупованих українських територій зерна.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в дипломатичних колах.

Читайте також: Зерно розбрату. Чому між Україною та Ізраїлем спалахнув новий скандал

Співрозмовник видання зазначив, що з пропозицією укласти меморандум до України звернулася Ізраїльська асоціація імпортерів сільгосппродукції.

Зокрема, йдеться про те, що українська сторона узгоджувала прибуття до Ізраїлю кораблів із зерном, на предмет того, чи не походить це зерно з окупованих росіянами територій України.

Скандал із краденим зерном

Нагадаємо, 16 квітня стало відомо, що в порт Хайфи зайшло судно ABINSK, яке перевозило крадене українське зерно. Росія вивезла його з тимчасово окупованих територій.

Українська сторона заздалегідь попередила Ізраїль про походження зерна, але судну все одно дозволили розвантажитися, жодних заходів із боку ізраїльської влади вжито не було.

Через 11 днів у порт Хайфи прибуло вже друге судно з краденим українським зерном. Ізраїль також проігнорував вимоги України про арешт вантажу і судна.

Зі свого боку в МЗС Ізраїлю заявили, що український запит про правову допомогу нібито містив недостатньо фактів і не був підкріплений доказами.

Міністру закордонних справ Ізраїлю Гідеону Саару "не сподобалося", що українські чиновники публікували звернення до Ізраїлю щодо краденого зерна.

