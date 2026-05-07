Израиль предложил Украине решение против покупки краденого Россией зерна, - источник

18:39 07.05.2026 Чт
2 мин
В Израиле хотят избежать скандалов с краденым зерном в будущем
Иван Носальский, Милан Лелич
Иллюстративное фото: Израиль и Украина могут заключить меморандум о покупке зерна (Getty Images)

Украина и Израиль могут заключить меморандум, чтобы предотвратить случаи импорта краденого с временно оккупированных украинских территорий зерна.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в дипломатических кругах.

Читайте также: Зерно раздора. Почему между Украиной и Израилем вспыхнул новый скандал

Собеседник издания отметил, что с предложением заключить меморандум к Украине обратилась Израильская ассоциация импортеров сельхозпродукции.

В частности, речь идет о том, что украинская сторона согласовывала прибытие в Израиль кораблей с зерном, на предмет того, не происходит ли это зерно с оккупированных россиянами территорий Украины.

Скандал с краденым зерном

Напомним, 16 апреля стало известно, что в порт Хайфы зашло судно ABINSK, которое перевозило краденое украинское зерно. Россия вывезла его с временно оккупированных территорий.

Украинская сторона заранее предупредила Израиль о происхождении зерна, но судну все равно разрешили разгрузиться, никаких мер со стороны израильских властей принято не было.

Через 11 дней в порт Хайфы прибыло уже второе судно с краденым украинским зерном. Израиль также проигнорировал требования Украины об аресте груза и судна.

В свою очередь в МИД Израиле заявили, что украинский запрос о правовой помощи якобы содержал недостаточно фактов и не был подкреплен доказательствами.

Министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару "не понравилось", что украинские чиновники публиковали обращения к Израилю по поводу краденого зерна.

