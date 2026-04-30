ua en ru
Чт, 30 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ізраїль жорстко відповів на звинувачення України в купівлі краденого зерна

20:19 30.04.2026 Чт
2 хв
В Ізраїлі не повірили в походження зерна, і зажадали додаткових доказів
aimg Анастасія Никончук
Ізраїль жорстко відповів на звинувачення України в купівлі краденого зерна Фото: зерновоз (GettyImages)

МЗС Ізраїлю зазначило, що український запит про правову допомогу щодо судна з краденим з України зерном, поданий 28 квітня, містив недостатньо фактичної інформації і не був підкріплений доказами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МЗС Ізраїлю в мережі Х.

Читайте також: Зерно розбрату. Чому між Україною та Ізраїлем спалахнув новий скандал

В офіційному повідомленні МЗС Ізраїлю зазначено, що документ, надісланий українською стороною ввечері у вівторок, 28 квітня, містив суттєві прогалини у фактичній базі та не містив підтверджувальних матеріалів.

У зв'язку з цим ізраїльська поліція звернулася до української прокуратури з проханням надати додаткові відомості та докази відповідно до вимог національного законодавства.

У заяві також зазначено, що Ізраїль діє суворо в межах правового поля і всі рішення ухвалюються на підставі закону.

"Ізраїль дотримується верховенства закону, і його влада завжди діятиме відповідно до законодавства."

Варто підкреслити, що судно PANORMITIS з українським зерном, яке, за даними, було вивезено незаконно, не буде заходити в ізраїльський порт для розвантаження, що розцінюється як позитивний результат. В Україні зазначають, що це стало можливим завдяки застосуванню правових і дипломатичних інструментів.

При цьому, імпортер з Ізраїлю вирішив не проводити розвантаження зерна, вивезеного з України, побоюючись можливих наслідків у вигляді міжнародних санкцій.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна планує посилити протидію російському тіньовому флоту та ініціювати введення нових санкцій у відповідь на масштабне вивезення зерна, незаконно вивезеного з тимчасово окупованих територій.

За його словами, такі дії вимагають більш жорсткої міжнародної реакції та додаткових обмежувальних заходів.

Нагадуємо, що прессекретар МЗС України Георгій Тихий у мережі X відреагував на публічне листування з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, зазначивши, що українська сторона розраховує на практичні кроки, а не на обмін заявами в публічному просторі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Ізраїль Війна в Україні
Новини
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Аналітика
