Ізраїль жорстко відповів на звинувачення України в купівлі краденого зерна

МЗС Ізраїлю зазначило, що український запит про правову допомогу щодо судна з краденим з України зерном, поданий 28 квітня, містив недостатньо фактичної інформації і не був підкріплений доказами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МЗС Ізраїлю в мережі Х.

В офіційному повідомленні МЗС Ізраїлю зазначено, що документ, надісланий українською стороною ввечері у вівторок, 28 квітня, містив суттєві прогалини у фактичній базі та не містив підтверджувальних матеріалів.

У зв'язку з цим ізраїльська поліція звернулася до української прокуратури з проханням надати додаткові відомості та докази відповідно до вимог національного законодавства.

У заяві також зазначено, що Ізраїль діє суворо в межах правового поля і всі рішення ухвалюються на підставі закону.

"Ізраїль дотримується верховенства закону, і його влада завжди діятиме відповідно до законодавства."

Варто підкреслити, що судно PANORMITIS з українським зерном, яке, за даними, було вивезено незаконно, не буде заходити в ізраїльський порт для розвантаження, що розцінюється як позитивний результат. В Україні зазначають, що це стало можливим завдяки застосуванню правових і дипломатичних інструментів.

При цьому, імпортер з Ізраїлю вирішив не проводити розвантаження зерна, вивезеного з України, побоюючись можливих наслідків у вигляді міжнародних санкцій.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна планує посилити протидію російському тіньовому флоту та ініціювати введення нових санкцій у відповідь на масштабне вивезення зерна, незаконно вивезеного з тимчасово окупованих територій.

За його словами, такі дії вимагають більш жорсткої міжнародної реакції та додаткових обмежувальних заходів.