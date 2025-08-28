Ізраїль вдарив по хуситах у Ємені, коли їхній ватажок виступав із промовою

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по позиціях хуситів у столиці Ємену Сані під час промови їхнього лідера Абдул-Маліка аль-Хусі. Серед цілей атаки були високопоставлені офіційні особи.

Повідомляється про більш ніж 10 ударів по Сані, а також атаки у провінціях Амран і Хаджа. Удар був завданий по будинках, де могли ховатися лідери хуситів.

Атака була затверджена міністром оборони Ізраїлю Ісраелем Кацом, начальником генерального штабу ЦАХАЛу генералом Еялем Заміром та вищим командуванням після консультацій із прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Армія Ізраїлю підтвердила, що здійснила цілеспрямований удар по військовому об'єкту підтримуваних Іраном хуситів в районі Сани в Ємені після двох перехоплень безпілотників хуситів.

"Як ми попереджали хуситів в Ємені: після пошесті темряви настає пошесть первістків", - заявив Кац у своїй заяві, посилаючись на 10 біблійних пошестей.

Зазначається, що цей коментар підтверджує висловлювання в ізраїльських ЗМІ, які приписують високопоставленому ізраїльському чиновнику, що удари спрямовані проти політичних діячів хуситів.

У ЦАХАЛі підкреслили, що новий удар став продовженням операції ВПС Ізраїлю в неділю в контрольованому хуситами місті Сана, в результаті якої загинули щонайменше чотири людини й десятки отримали поранення.

"ЦАХАЛ діє рішуче проти терористичного режиму хуситів, одночасно посилюючи операції проти ХАМАСу в Газі, і продовжуватиме працювати над усуненням усіх загроз для ізраїльських цивільних осіб", - йдеться в заяві ізраїльських військових.