Израиль ударил по хуситам в Йемене, когда их главарь выступал с речью

Четверг 28 августа 2025 20:26
Израиль ударил по хуситам в Йемене, когда их главарь выступал с речью Фото: Израиль ударил по хуситам в Йемене, когда их главарь выступал с речью (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по позициям хуситов в столице Йемена Сане во время речи их лидера Абдул-Малика аль-Хуси. Среди целей атаки были высокопоставленные официальные лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet News и The Times of Israel.

Сообщается о более чем 10 ударах по Сане, а также атаках в провинциях Амран и Хаджа. Удар был нанесен по домам, где могли скрываться лидеры хуситов.

Атака была утверждена министром обороны Израиля Исраэлем Кацом, начальником генерального штаба ЦАХАЛа генералом Эялем Замиром и высшим командованием после консультаций с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Армия Израиля подтвердила, что осуществила целенаправленный удар по военному объекту поддерживаемых Ираном хуситов в районе Саны в Йемене после двух перехватов беспилотников хуситов.

"Как мы предупреждали хуситов в Йемене: после эпидемии тьмы наступает эпидемия первенцев", - заявил Кац в своем заявлении, ссылаясь на 10 библейских эпидемий.

Отмечается, что этот комментарий подтверждает высказывания в израильских СМИ, которые приписывают высокопоставленному израильскому чиновнику, что удары направлены против политических деятелей хуситов.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что новый удар стал продолжением операции ВВС Израиля в воскресенье в контролируемом хуситами городе Сана, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека и десятки получили ранения.

"ЦАХАЛ действует решительно против террористического режима хуситов, одновременно усиливая операции против ХАМАСа в Газе, и будет продолжать работать над устранением всех угроз для израильских гражданских лиц", - говорится в заявлении израильских военных.

Удары Израиля по Йемену

Напомним, 4 мая хуситы нанесли удар баллистической ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион. В ответ Израиль атаковал Йемен. Воздушные силы нанесли удары по портовому городу Ходейда.

14 июня поступило сообщение о том, что Израиль снова ударил по Йемену. Предполагалось, что ЦАХАЛ ликвидировал главу хуситов Мухаммеда Аль-Гамари.

7 июля Армия обороны Израиля провела операцию "Черный флаг" в Йемене, нанеся мощные удары по объектам хуситов. В том числе под удары попали порты Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса.

Днем 24 августа израильская авиация нанесла удар по столице Йемена, городу Сана. Мишенью были объекты, принадлежащие хуситам.

