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Жодна країна нині не здатна покрити потреби України у боєприпасах, - Камишін

Україна, Субота 28 жовтня 2023 21:28
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Жодна країна нині не здатна покрити потреби України у боєприпасах, - Камишін Фото: міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні, 28 жовтня, жодна країна світу нині не здатна покрити потреби боєприпасів в Україні.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"І навіть якщо всі країни вільного світу об'єднаються - спроможностей це покрити не вистачить", - зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України.

Він також наголосив, що саме з цієї причини Україна, попри нарощування власного виробництва, все ще опирається на постачання снарядів від країн-партнерів.

Боєприпаси для України

На початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 мільйон снарядів.

Європейське оборонне агентство (EDA) 5 вересня підписало перші контракти на спільну закупівлю артилерійських снарядів для України. Члени ЄС купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.

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