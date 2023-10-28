Троє загиблих, багато пошкоджень. Наслідки негоди в Україні

Сьогодні, 28 жовтня, столицю накрив потужний шторм. Станом на зараз відомо, що 2 людей загинуло, ще 8 постраждало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації та ДСНС.

Сьогодні від ранку у столиці вирувала негода. Потужний вітер не лише зривав гілки, але й викорчовував дерева.

Адміністрація повідомила, що станом на 18:30 в столиці внаслідок дощу та сильних поривів вітру було пошкоджено:

Загинуло - 2 чоловіка;

Постраждало - 8 осіб;

Пошкоджено житлових будинків - 2;

Пошкоджено дах будинку - 17;

Пошкоджено кіосків - 3;

Пошкоджено автомобілів - 10;

Падіння банерів внаслідок пориву вітру - 1;

Небезпечні конструкції (металеві, паркани, вікна) - 8;

Повалено дерев - 203;

Пошкоджено дерев - 130;

Падіння дерев на проїжджій частині - 25;

Падіння дерев на проїжджій частині - 23;

Падіння дерев на трамвайні колії - 3.

"Оперативна інформація оновлюється та уточнюється. Триває ліквідація наслідків негоди. Залучені всі необхідні служби", - додали в адміністрації.

Ситуація в Україні

З даними ДСНС, внаслідок негоди по Україні, загалом загинуло 3 особи, ще 10 травмовано.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди та моніторинг ситуації на території України

"Рятувальниками ДСНС здійснено 231 виїзд майже по всій території України, під час яких розпилено та прибрано 353 повалених дерев. Також було пошкоджено 37 будівель в 14 областях та Києві.Всього внаслідок негоди загинуло 3 особи та травмовано 10 людей", - пояснили в службі.

Крім того, наразі на території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1 тис. 880 населених пунктів у 16 областях, а саме:

Київська,

Полтавська,

Житомирська,

Чернігівська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Рівненська,

Львівська,

Донецька,

Харківська,

Івано-Франківська,

Вінницька.

До відновлення електропостачання залучено бригади Укренерго.

Шторм в Україні

Сьогодні західні, північні та центральні області України накрила негода. Шквальний вітер з дощем спричинили справжній деревопад у низці регіонів. Через негоду проблеми зі світлом спостерігають у 14 областях, знеструмлені понад 300 тисяч споживачів.

Крім того, у Києві через штормовий вітер є жертви та поранені.

Детальніше про наслідки сьогоднішньої негоди - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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