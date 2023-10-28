Ізраїль вирішив відмовитися від Starlink після заяв Маска про роботу мережі в Секторі Гази

Влада Ізраїлю вирішила відмовлятися від супутникового зв'язку Starlink після заяв засновника Ілона Маска про роботу мережі в Секторі Гази.

Про це заявив міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра у Twitter.

"Ізраїль використовуватиме всі наявні в його розпорядженні засоби для боротьби з цим. ХАМАС буде використовувати його для терористичної діяльності. У цьому немає жодних сумнівів", - заявив він.

Міністр упевнений, що Ілон Маск знає, що супутниковим зв'язком користуватимуться не тільки міжнародні організації, а й самі бойовики ХАМАС.

"ХАМАС - це ІДІЛ Можливо, Маск був би готовий обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів, доньок, літніх людей. Усі вони! На той час мій офіс розірве всі зв'язки зі Starlink", - наголосив Карі.

Starlink у Секторі Газа

Раніше засновник з системи супутникового зв'язку Ілон Маск заявив, що Starlink допомагатиме міжнародним організаціям у Секторі Газа.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня на територію Ізраїлю вторглися бойовики ХАМАСу. Вони атакували як військових, і мирних жителів, у результаті було багато жертв серед цивільних.

У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію. У її рамках по місцях дислокації бойовики вже завдали кількох ударів. При цьому 26 жовтня Ізраїль провів рейд на територію Сектору Газа, військові застосовували для цього танки.

Учора ввечері стало відомо, що у Секторі Газа почалися проблеми зі зв'язком та інтернетом. Після цього представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїлю почали завдавати ударів територією.

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