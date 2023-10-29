Партизани виявили у Росії новий завод з виробництва ракет

Партизани у Росії виявили новий завод з виробництва ракет. Він знаходиться у Челябінську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Наші агенти з Челябінська повідомляють, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу", - йдеться у повідомленні.

За даними партизан, завод дуже стрімко розширюється. Там будуть нові цехи, набирають працівників. За останньою інформацією, кількість персоналу збільшилася з 10 до 17 тисяч осіб.

Також "АТЕШ" оприлюднив координати підприємства: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

Ракетний дефіцит у РФ

Нагадаємо, після масованих обстрілів минулої осені та зими у Росії виник дефіцит ракет. Йдеться про високоточні та новітні ракети, а також "Калібри". Українська розвідка наголошує, що росіяни відновлюють виробництво, щоб накопичити ракети перед зимою. Ймовірно, окупанти хочуть повторити ракетний терор України.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не виключає, що окупанти готуються до можливих масованих ударів, тому взяли паузу, щоб відновити запаси. Але він наголосив, що ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв.