Росіяни вкрили вогнем Херсонську область, двоє людей отримали поранення
Російські терористи обстріляли Іванівку Херсонської області. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
Терористи завдали удару по населеному пункту біля 12:30.
Внаслідок обстрілів поранення отримали:
- 40-річний чоловік;
- 60-річна жінка.
"Їх доставили до медзакладу. Лікарі проводять обстеження та надають потерпілим допомогу", - додає ОВА.
Ситуація в Херсонській області
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Протягом минулої доби, 27 жовтня, російські терористи здійснили 90 обстрілів, випустивши 516 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території регіону. По Херсону "прилетіло" 20 снарядів.
"Зафіксовано 15 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському районі. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі та магазини у Херсоні", - розповідає голова ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок російської агресії отримали поранення 11 людей.
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