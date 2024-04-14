Ізраїль перехопив "переважну більшість" повітряних цілей, - ЦАХАЛ

Під час нічної атаки з боку Ірану із застосуванням ракет і дронів силами та засобами протиповітряної оборони Ізраїлю була перехоплена "переважна більшість" повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю ( ЦАХАЛ ).

У заяві вказується, що переважна більшість ракет, запущених з Ірану, були перехоплені за межами кордонів Ізраїлю

Як розповіли в ЦАХАЛ, нещодавно було виявлено "десятки запусків ракет класу "земля-земля" з Ірану, які наближалися до території Ізраїлю".

"Група протиповітряної оборони ЦАХАЛ успішно перехопила більшість запущених цілей за допомогою системи протиповітряної оборони Arrow разом зі стратегічними союзниками Ізраїлю, перш ніж запущені цілі перетнули територію Ізраїлю", - йдеться в релізі.

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі зазначив, що Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю, завдавши незначної шкоди військовій базі. Один з ударів призвів до поранення молодої дівчини в Негеві, а додаткові удари спричинили "невеликі пошкодження інфраструктури" на військовій базі на півдні Ізраїлю.

Представник ЦАХАЛ додав, що, за словами медиків, постраждала отримала рани через осколки внаслідок перехоплення ворожої цілі..

За словами Хагарі, більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони великої дальності Arrow. Ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю, зазначив контр-адмірал.

Також речник ЦАХАЛ розповів, що винищувачі також збили десятки крилатих ракет і десятки безпілотників. За його словами, загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 200 повітряних засобів нападу.

"Наші літаки все ще знаходяться в повітрі, перехоплюючи цілі, і ми готові до будь-якої загрози, яка надійде на Ізраїль", - наголосив він.

За оцінками ЦАХАЛу, загалом Іран запустив понад 200 "різних типів" безпілотників, включаючи дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети, сказав Хагарі у відповідь на запитання CNN.

Масована атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран запустив по території Ізраїлю сотні безпілотників, назвавши це "відповіддю" на ракетний удар по іранському консульству в столиці Сирії Дамаску на початку місяця.

Після початку нічної атаки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення до громадян держави, в якому заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану, і відповість тим же.

Як повідомляло Times of Israel з посиланням на 12 канал, Ізраїль вже почав перехоплювати іранські безпілотники над Йорданією та Сирією.

За даними радіостанції KAN, у небі над Єрусалимом та іншими районами Ізраїлю ПРО збила десятки іранських балістичних ракет. Також західні ЗМІ повідомляли, що системи ППО США на Близькому Сході перехопили кілька іранських безпілотників.

Ізраїльська преса пише, що країна планує "серйозну відповідь" на безпрецедентний запуск безпілотників з території Ірану.

Також стало відомо, що загалом сьогодні Іран запустив понад 200 дронів та близько 150 ракет по території Ізраїлю.

Що відомо про нічні повітряні удари Ірану по Ізраїлю, та детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.