Іран розпочав повітряну атаку на Ізраїль: що відомо на даний момент

Все, що відомо про повітряну атаку Ірану на Ізраїль на даний момент - у матеріалі РБК-Україна .

"Десятки безпілотників, запущених з Ірану, прямують у бік Ізраїлю", - заявив офіційний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

За його словами, ВПС Ізраїлю відстежують дрони, їм знадобиться кілька годин, щоб дістатися повітряного простору країни. Він також зазначив, що можливі збої в роботі GPS, оскільки військові працюють над перехопленням дронів.

Закриття повітряного простору

Влада Йорданії з вечора суботи, 13 квітня, закрила повітряний простір через очікувані бойові дії між Ізраїлем та Іраном. Повідомляється, що заходи торкнуться як рейсів з Йорданії, так і літаків, які прямують до цієї країни. Йдеться про тимчасові заходи. При цьому не вказується, як довго вони триватимуть.

В Іраку також оголосили, що закрили свій повітряний простір і призупинили все повітряне сполучення після того, як Іран завдав удару безпілотниками по Ізраїлю.

З 1 години ночі 14 квітня Ліван також закриває свій повітряний простір. Рішення ухвалено на тлі запуску Іраном ударних дронів по Ізраїлю.

Реакція Білого дому

Рада національної безпеки при президенті США заявила про початок повітряного удару по Ізраїлю з боку Ірану. Президент Джо Байден збирає членів ради, а також постійно спілкується із ізраїльською стороною та союзниками.

"Президент Байден чітко заявив: наша підтримка безпеки Ізраїлю залізна. Сполучені Штати підтримуватимуть народ Ізраїлю та підтримуватимуть його захист від цих загроз з боку Ірану", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Нетаньяху скликає військовий кабінет Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликає свій військовий кабінет. Він зібрав чиновників у військовому штабі в Тель-Авіві. Повідомляється, що про ключові рішення кабінету буде повідомлено у спеціальному зверненні.

Іран запустить понад 100 безпілотників, десятки крилатих та балістичних ракет

Джерела Білого дому заявили, що США готуються до того, що це буде "велика атака". Неназвані офіційні особи заявили, що адміністрація президента США Джо Байдена очікує, що Іран запустить понад 100 безпілотників, десятки крилатих ракет та десятки балістичних ракет.

Один із чиновників заявив, що зброя мала бути націлена на урядові об'єкти Ізраїлю, а не на цивільні чи релігійні об'єкти.

"США та Ізраїль тісно координують дії щодо захисту від нападу

"Ми готові. Ізраїльтяни готові", - додав він.

Ізраїль почав перехоплення іранських безпілотників над Йорданією та Сирією

Ряд ЗМІ повідомляють, що Ізраїль почав перехоплення іранських безпілотників над Сирією та Йорданією.

Можливість зробити це з'явилася завдяки "повітряній парасольці", створеній США у співпраці з регіональними союзниками.

Тим часом міністр оборони Ірану заявив, що попередив сусідні країни, що будь-яка з них, яка відкриє свій повітряний простір Ізраїлю для перехоплення дронів, стане мішенню.

00:52 У США прогнозують запуск 400-500 дронів і ракет

Високопосадовець повідомив, що, за оцінками США, іранська атака на Ізраїль складатиметься з 400 до 500 безпілотників і ракет.

00:55 ЦАХАЛ намагається перехопити дрони до того, як вони досягнуть неба Ізраїлю

Ізраїльські військові мають намір спробувати перехопити запущені Іраном дрони до того, як вони досягнуть неба Ізраїлю.

Ізраїль очікує, що Іран може згодом запустити додаткові хвилі безпілотників, і відстежує інші іранські об'єкти щодо додаткових типів атак, додав ізраїльський військовий чиновник.

00:58 Прем'єр Британії засудив удар Ірану

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак назвав напад Ірану на Ізраїль бездумним і наголосив, що Сполучене Королівство "продовжить відстоювати безпеку Ізраїлю та всіх наших регіональних партнерів".

01:06 Сирія привела в стан підвищеної боєготовності ППО

Сирія привела в стан підвищеної боєготовності свої системи ППО "Панцир" навколо столиці Дамаска і основних баз на випадок ізраїльського удару.

01:10 Єгипет привів ППО в стан максимальної готовності

Сили ППО Єгипту приведені у стан максимальної готовності у зв'язку із повідомленнями про запуск безпілотників із Ірану у бік Ізраїлю.

01:16 Під ударом дронів можуть опинитися Голанські висоти та база ВПС у пустелі Негев

Ізраїльська розвідка виявила запуск десятків безпілотників та крилатих ракет з Ірану та Іраку, за словами двох ізраїльських чиновників, які говорили на умовах анонімності для обговорення військової розвідки. За словами офіційних осіб, зонами удару, як очікується, стануть Голанські висоти та база ВПС Ізраїлю у пустелі Негев.

01:27 ППО США перехопили іранські безпілотники

ППО США перехопили іранські безпілотники, націлені на Ізраїль. За словами двох американських чиновників, системи ППО США на Близькому Сході перехопили іранські безпілотники. Джерела не уточнили, як і де США перехопили дрони.

1:32 В Ізраїлі оголосили про високу готовність для мешканців Голан, районів Неватим, Дімони та Ейлата

Управління тилом Ізраїлю просить жителів північних Голанських висот, районів Неватим, Дімони та Ейлата залишатися до подальшого повідомлення поблизу сховищ, куди можна було б швидко дістатися у разі тривоги.

Зазначимо, що у Дімоні розташований Ядерний дослідницький центр.

1:43 Іран заявив, що напад на Ізраїль нібито "завершено"

Місія Ірану в ООН заявила, що їх удар по Ізраїлю було здійснено "на підставі статті 51 Статуту ООН щодо законної оборони".

Після цього нападу "справу можна вважати завершеною. Однак якщо ізраїльський режим зробить ще одну помилку, відповідь Ірану буде суворішою. Це конфлікт між Іраном та ізраїльським, від якого США мають триматися подалі", - йдеться у повідомленні.