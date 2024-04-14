США за підтримки Британії збили частину іранських дронів, що летіли на Ізраїль
Системи протиповітряної оборони США на Близькому Сході перехопили кілька іранських безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Джерела телеканалу не уточнили, де і як саме США перехопили безпілотники.
Також CNN з посиланням на джерела повідомив, що Велика Британія активно не розгортає засоби для перехоплення іранських безпілотників, але забезпечує поповнення засобів США, які були передислоковані із зон операцій протидії ІДІЛ в Іраку, Сирії та Лівані.
Якщо іранський безпілотник або ракета потраплять прямо на цю територію, Велика Британія діятиме б там, але джерело сказало, що це не слід розглядати як спільну операцію.
США продовжують "збивати запущені Іраном безпілотні літальні апарати, націлені на Ізраїль", заявив офіційний представник Міноборони США.
Нагадаємо, під час іранської атаки в ніч з 13 на 14 квітня ізраїльські військові ідентифікували понад 100 безпілотників, запущених по території Ізраїлю. ВПС відстежують атаки. Вони можуть включати також крилаті ракети, але наразі офіційної інформації про це немає.
У США вважають, що по території Ізраїлю буде запущено від 400 до 500 дронів і ракет з Іраку, Сирії, південного Лівану та Йемену, але основна частина буде запущена з Ірану.
Ізраїльська розвідка виявила запуски десятків безпілотників і крилатих ракет з Ірану та Іраку. Очікується, що зоною удару будуть Голанські висоти та база ВПС Ізраїлю в пустелі Негев.
ЦАХАЛ наказав жителям північних Голанських висот, району Неватім на півдні Ізраїлю, міст Дімона та Ейлат залишатися поблизу бомбосховищ до подальшого розпорядження.
Тим часом делегація Ірану в Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявила, що Тегеран збирається обмежитися вже завданою цієї ночі хвилею ударів по території Ізраїля. Але можливе і продовження повітряних атак.
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