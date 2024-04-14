США за підтримки Британії збили частину іранських дронів, що летіли на Ізраїль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Якщо іранський безпілотник або ракета потраплять прямо на цю територію, Велика Британія діятиме б там, але джерело сказало, що це не слід розглядати як спільну операцію.

Також CNN з посиланням на джерела повідомив, що Велика Британія активно не розгортає засоби для перехоплення іранських безпілотників, але забезпечує поповнення засобів США, які були передислоковані із зон операцій протидії ІДІЛ в Іраку, Сирії та Лівані.

Джерела телеканалу не уточнили, де і як саме США перехопили безпілотники.

Нагадаємо, під час іранської атаки в ніч з 13 на 14 квітня ізраїльські військові ідентифікували понад 100 безпілотників, запущених по території Ізраїлю. ВПС відстежують атаки. Вони можуть включати також крилаті ракети, але наразі офіційної інформації про це немає.

У США вважають, що по території Ізраїлю буде запущено від 400 до 500 дронів і ракет з Іраку, Сирії, південного Лівану та Йемену, але основна частина буде запущена з Ірану.

Ізраїльська розвідка виявила запуски десятків безпілотників і крилатих ракет з Ірану та Іраку. Очікується, що зоною удару будуть Голанські висоти та база ВПС Ізраїлю в пустелі Негев.

ЦАХАЛ наказав жителям північних Голанських висот, району Неватім на півдні Ізраїлю, міст Дімона та Ейлат залишатися поблизу бомбосховищ до подальшого розпорядження.

Тим часом делегація Ірану в Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявила, що Тегеран збирається обмежитися вже завданою цієї ночі хвилею ударів по території Ізраїля. Але можливе і продовження повітряних атак.

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