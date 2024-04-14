Названа кількість ракет і дронів, які Іран запустив по Ізраїлю

Іран здійснив по Ізраїлю масований удар із використанням ракет та безпілотників у ніч проти 14 квітня. Було запущено понад двісті повітряних засобів нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC .

Дані щодо кількості дронів у понад 200 одиниць навела Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Інформацію про кількість ракет озвучив журналістам чиновник США, пише АВС. Так, стверджується, що Іран запустив їх по території Ізраїлю вже близько 150.

При цьому, зазначається, що вони запускалися у кілька "хвиль": спочатку близько 80 і потім ще додатково 70 ракет.

Атака Ірану на Ізраїль

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 квітня Іран запустив по території Ізраїлю сотні безпілотників у відповідь на ракетний удар по іранському консульству в Дамаску.

Після цього прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення до громадян держави, в якому заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим же.

Як повідомляло Times of Israel з посиланням на 12 канал, Ізраїль вже почав перехоплювати іранські безпілотники над Йорданією та Сирією.

За даними радіостанції KAN, у небі над Єрусалимом та іншими районами Ізраїлю ПРО збила десятки іранських балістичних ракет. Також західні ЗМІ повідомляли, що системи ППО США на Близькому Сході перехопили кілька іранських безпілотників.

Ізраїльська преса пише, що країна планує "серйозну відповідь" на безпрецедентний запуск безпілотників з території Ірану.

Детальніше про повітряні удари Ірану по Ізраїлю - читайте у матеріалі РБК-Україна.