Израиль перехватил "подавляющее большинство" воздушных целей, - ЦАХАЛ

Во время ночной атаки со стороны Ирана с применением ракет и дронов силами и средствами противовоздушной обороны Израиля было перехвачено подавляющее большинство воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля ( ЦАХАЛ )

В заявлении указывается, что большинство ракет, запущенных из Ирана, были перехвачены за пределами границ Израиля.

Как рассказали в ЦАХАЛ, недавно были обнаружены "десятки запусков ракет класса "земля-земля" из Ирана, которые приближались к территории Израиля".

"Группа противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила большинство запущенных целей с помощью системы противовоздушной обороны Arrow вместе со стратегическими союзниками Израиля, прежде чем запущенные цели пересекли территорию Израиля", - говорится в релизе.

Спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю, нанеся незначительный ущерб военной базе. Один из ударов привел к ранению молодой девушки в Негеве, а дополнительные удары нанесли "небольшие повреждения инфраструктуры" на военной базе на юге Израиля.

Представитель ЦАХАЛ добавил, что, по словам медиков, пострадавшая получила раны из-за осколков вследствие перехвата враждебной цели.

По словам Хагари, большинство ракет было перехвачено системой противовоздушной обороны большой дальности Arrow. Ракеты в своем большинстве были сбиты за пределами воздушного пространства Израиля, отметил контр-адмирал.

Также представитель ЦАХАЛ рассказал, что истребители также сбили десятки крылатых ракет и десятки беспилотников. По его словам, всего Иран выпустил по Израилю более 200 воздушных средств нападения.

"Наши самолеты все еще находятся в воздухе, перехватывая цели, и мы готовы к любой угрозе, которая придет на Израиль", - подчеркнул он.

По оценкам ЦАХАЛа, в целом Иран запустил более 200 "разных типов" беспилотников, включая дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты, сказал Хагари в ответ на вопросы CNN.

Массированная атака Ирана на Израиль

Напомним, вечером 13 апреля Иран запустил по территории Израиля сотни беспилотников, назвав это "ответом" на ракетный удар по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске в начале месяца.

После начала ночной атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к гражданам государства, в котором заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана, и ответит тем же.

Как сообщало Times of Israel со ссылкой на 12 канал, Израиль уже начал перехватывать иранские беспилотники над Иорданией и Сирией.

По данным радиостанции KAN, в небе над Иерусалимом и другими районами Израиля ПРО сбила десятки иранских баллистических ракет. Также западные СМИ сообщали, что системы ПВО США на Ближнем Востоке перехватили несколько иранских беспилотников.

Израильская печать пишет, что страна планирует "серьезный ответ" на беспрецедентный запуск беспилотников с территории Ирана.

Также стало известно, что всего сегодня Иран запустил более 200 дронов и около 150 ракет по территории Израиля.

Что известно о ночных воздушных ударах Ирана по Израилю и подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.