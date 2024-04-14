Ізраїль готує "суттєву відповідь" на безпрецедентну атаку Ірану, - ЗМІ

Ізраїль планує "серйозну відповідь" на безпрецедентний запуск безпілотників з території Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel та Haaretz .

Раніше повідомлялося, що Сирія розгорнула свої сили ППО в очікуванні відповіді Ізраїлю на іранську атаку, оскільки в країні базуються іранські військові.

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 квітня Іран атакував Ізраїль за допомогою понад 100 безпілотників. ЦАХАЛ підняв у повітря десятки винищувачів.

У низці регіонів Ізраїлю було оголошено повітряну тривогу, в Єрусалимі та інших містах чули вибухи. Від падіння уламків постраждала 10-річна дитина.

Повідомлялося, що системи протиповітряної оборони США на Близькому Сході перехопили кілька іранських безпілотників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні до громадян держави заявив: "хто зробить нам боляче, тому ми відповімо тим же".

Про причини конфлікту - в матеріалі РБК-Україна.

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