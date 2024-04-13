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Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим же, - Нетаньяху

Субота 13 квітня 2024 23:24
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Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим же, - Нетаньяху Фото: Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні до громадян держави заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим же.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

"Громадяни Ізраїлю, в останні роки, а тим більше в останні тижні, Ізраїль готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану", – сказав Нетаньяху.

Він наголосив, що ізраїльські системи захисту розгорнуті, держава "готова до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в наступі".

"Держава Ізраїль сильна, ЦАХАЛ сильний, громадськість сильна", - сказав прем'єр, висловивши вдячність США, Великій Британії, Франції та іншим країнам за підтримку.

"Я встановив чіткий принцип — хто зробить нам боляче, тому ми відповімо тим же. Ми захищатимемося від будь-якої загрози, і ми будемо робити це спокійно та рішуче", - заявив Нетаньяху.

Він закликав ізраїльтян прислухатися до директив командування тилу.

"Ми вистоїмо разом, і з Божою допомогою ми разом подолаємо всіх наших ворогів", — сказав Нетаньяху.

Сьогодні, 13 квітня, Нетаньяху скликав військовий кабінет на тлі загрози удару з боку Ірану. Водночас сусідня Йорданія закрила своє небо для авіації.

Близько 23:00 за Києвом ізраїльські ЗМІ повідомили, що Іран запустив ударні безпілотники у напрямку території Ізраїлю.

З чого почалося

На початку квітня по столиці Сирії було завдано ракетного удару, в результаті якого була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два високопоставлені генерали.

Іран звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв "жорстку" відповідь.Західні ЗМІ писали, що удар Ірану може статися найближчими днями. За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.

Детальніше про причини конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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