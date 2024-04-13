Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим же, - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні до громадян держави заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим же.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

"Громадяни Ізраїлю, в останні роки, а тим більше в останні тижні, Ізраїль готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану", – сказав Нетаньяху.

Він наголосив, що ізраїльські системи захисту розгорнуті, держава "готова до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в наступі".

"Держава Ізраїль сильна, ЦАХАЛ сильний, громадськість сильна", - сказав прем'єр, висловивши вдячність США, Великій Британії, Франції та іншим країнам за підтримку.

"Я встановив чіткий принцип — хто зробить нам боляче, тому ми відповімо тим же. Ми захищатимемося від будь-якої загрози, і ми будемо робити це спокійно та рішуче", - заявив Нетаньяху.

Він закликав ізраїльтян прислухатися до директив командування тилу.

"Ми вистоїмо разом, і з Божою допомогою ми разом подолаємо всіх наших ворогів", — сказав Нетаньяху.