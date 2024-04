Над Єрусалимом та іншими районами Ізраїлю збили десятки іранських балістичних ракет, - KAN

За даними радіостанції KAN, йдеться про десятки таких ракет, якими Іран цієї ночі атакував ізраїльську територію.

Також у повідомленні вказується, що йдеться саме про балістику, а не про крилаті ракети або ударні безпілотники, які раніше були задіяні Іраном для повітряної атаки по Ізраїлю.

Перед тим у нічній заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) було опубліковане оголошення про повітряну тривогу у районі Єрусалиму. А також зазначалося, що сирени залунали і на півночі країни, та у регіоні Негев.

Як пишуть іранські державні ЗМІ, країна запустила по Ізраїлю свою першу серію "балістичних" ракет, передає CNN. Таким чином, вірогідно, Тегеран намагається "синхронізувати" ракетні удари з використанням безпілотників у спробі прорвати та розбити оборонні системи ЦАХАЛ.

Також зазначається, що ізраїльська авіація здійснює польоти через повітряний простір Ізраїлю, щоб збити іранські літаки.

