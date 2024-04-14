Над Єрусалимом та іншими районами Ізраїлю збили десятки іранських балістичних ракет, - KAN
У небі над Єрусалимом та іншими населеними пунктами у різних районах Ізраїлю у ніч проти 14 квітня силами та засобами протиракетної оборони (ПРО) були збиті балістичні ракети, запущені з Ірану.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.
За даними радіостанції KAN, йдеться про десятки таких ракет, якими Іран цієї ночі атакував ізраїльську територію.
Також у повідомленні вказується, що йдеться саме про балістику, а не про крилаті ракети або ударні безпілотники, які раніше були задіяні Іраном для повітряної атаки по Ізраїлю.
Перед тим у нічній заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) було опубліковане оголошення про повітряну тривогу у районі Єрусалиму. А також зазначалося, що сирени залунали і на півночі країни, та у регіоні Негев.
Як пишуть іранські державні ЗМІ, країна запустила по Ізраїлю свою першу серію "балістичних" ракет, передає CNN. Таким чином, вірогідно, Тегеран намагається "синхронізувати" ракетні удари з використанням безпілотників у спробі прорвати та розбити оборонні системи ЦАХАЛ.
Також зазначається, що ізраїльська авіація здійснює польоти через повітряний простір Ізраїлю, щоб збити іранські літаки.
JUST IN: Iranian state media claims they have launched their first round of *ballistic* missiles at Israel. (CNN)— Collin Rugg (@CollinRugg) April 13, 2024
If true, Iran is attempting to "synchronize" their attack with the drones on the way to Israel to overwhelm Israel's defense systems.
Israeli planes are currently… pic.twitter.com/5mas4o0L3v
Атака Ірану на Ізраїль
Нагадаємо, 13 квітня увечері Іран запустив по території Ізраїлю сотні безпілотників у відповідь на ракетний удар по іранському консульству в Дамаску.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення до громадян держави, в якому заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим же.
Наразі ізраїльські військові ідентифікували понад 100 безпілотників, запущених з Ірану. ВПС відстежують безпілотники та готуються до додаткових хвиль атак, які також можуть включати ракети.
Як повідомляло Times of Israel з посиланням на 12 канал, Ізраїль вже почав перехоплювати іранські безпілотники над Йорданією та Сирією.
Детальніше про повітряні удари Ірану по Ізраїлю - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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