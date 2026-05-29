Ізраїль має намір контролювати 70% Сектора Гази, - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що дав вказівку ізраїльським військовим розширити зону свого контролю, включивши до неї 70% території Сектора Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

"Ми досягли 50 (відсотків - ред), потім перейшли до 60. Моє завдання - рухатися далі, давайте будемо діяти крок за кроком. Перш за все, до 70. Давайте почнемо з цього. Ми чинимо тиск на (ХАМАС - ред.) з усіх боків. Із залишками розберемося пізніше", - сказав Нетаньягу.

NBC News зазначає, що після ізраїльського наступу на Газу, який розпочався після вторгнення ХАМАС до Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, ізраїльські сили зберегли з того часу контроль над більш ніж половиною анклаву.

Таким чином, присутність Ізраїлю в Секторі Газа призвела до того, що близько 2 млн палестинців, переважно переміщених осіб, опинилися затиснутими на невеликій території, багато хто з яких живуть у наметах серед руїн зруйнованих міст.

У жовтні 2025 року сторони за посередництва США уклали перемир'я, яке в підсумку не змогло зупинити ізраїльські атаки і забезпечити роззброєння ХАМАСу.

Згідно з угодою, ізраїльські війська мали спочатку відступити до "жовтої лінії", що позначає кордони їхнього контролю, після чого очікується більш тривале виведення ізраїльських сил із Гази.