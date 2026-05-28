Ізраїль терміново їде до США за захистом від дронів Хезболли

Армія Ізраїлю терміново звернулася до Сполучених Штатів за новими технологіями для боротьби з безпілотниками угруповання Хезболла. Це рішення ухвалили після серії успішних атак дронів-камікадзе по військових позиціях на півночі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Хезболла все частіше атакує ізраїльських солдатів за допомогою FPV-дронів, а захисту від безпілотників не вистачає. Командувач сухопутних військ генерал-майор Надав Лотан найближчими днями відвідає США. Він особисто контролюватиме закупівлю обладнання для захисту від БПЛА.

Високопосадовці армії заявили, що бюджетних обмежень на зусилля щодо протидії нападам немає. Військові готові витрачати будь-які суми на безпеку своїх солдатів.

ЦАХАЛ намагається вдосконалити системи сповіщення. Нові пристрої виявлення мають працювати за принципом попередження про протитанкові ракети, що дасть бійцям дорогоцінні секунди, щоб знайти укриття.

Ліванське угруповання почало діяти агресивніше, зазначає агенція. Напередодні щонайменше шість безпілотників прорвали ізраїльське небо, а частина з них вибухнула безпосередньо на військових об’єктах.

Протягом останньої доби обстріли не припинялися. Хезболла запускає вибухові дрони як по силах всередині Ізраїлю, так і по військах на півдні Лівану.