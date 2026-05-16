ua en ru
Сб, 16 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ізраїль ліквідував останнього з топкомандирів ХАМАСу, причетних до атаки 7 жовтня

10:03 16.05.2026 Сб
2 хв
Аль-Хаддад не просто керував бойовиками, а й особисто утримував заручників
aimg Марія Науменко
Ізраїль ліквідував останнього з топкомандирів ХАМАСу, причетних до атаки 7 жовтня Фото: ізраїльські військові (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Ізраїль заявив, що під час авіаудару по місту Газа його ціллю був Ізз аль-Дін аль-Хаддад - лідер ХАМАСу в секторі Газа та керівник військового крила угруповання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Читайте також: США та Ізраїль можуть поновити удари по Ірану на наступному тижні, - NYT

Авіаудар стався у п’ятницю, 15 травня, в районі Рімаль у місті Газа. За даними місцевих медиків, удар припав по житловому будинку.

Медики повідомили щонайменше про трьох загиблих та близько 20 поранених. Чи був серед них аль-Хаддад - офіційно не підтверджено.

За інформацією ізраїльського військового джерела, ВПС Ізраїлю атакували квартиру-схованку, де, як вважалося, перебував лідер ХАМАСу. Одночасно удару зазнав автомобіль, який залишав район атаки - щоб не дати можливості втекти.

Офіційні особи повідомили, що в операції брали участь три ізраїльські літаки, які скинули 13 бомб.

Невдовзі після атаки прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац підтвердили, що особисто санкціонували удар по аль-Хаддаду.

У спільній заяві його назвали "командиром військового крила ХАМАСу та одним із головних організаторів різанини 7 жовтня".

"Аль-Хаддад був відповідальним за вбивства, викрадення та заподіяну шкоду тисячам ізраїльських цивільних осіб та солдатів ЦАХАЛу", - йдеться у заяві.

Ізраїльська сторона також стверджує, що він утримував заручників, організовував атаки проти ізраїльських військових та відмовився підтримати запропонований США план роззброєння ХАМАСу і демілітаризації сектора Гази.

Що відомо про Ізза аль-Діну аль-Хаддада?

Ізз аль-Дін аль-Хаддад став фактичним військовим керівником ХАМАСу в секторі Газа після того, як у травні 2025 року Ізраїль ліквідував Мухаммада Сінвара.

У виданні зазначили, що це найвищий за рангом представник ХАМАСу, проти якого Ізраїль завдав удару після укладення перемир’я у жовтні за посередництва США.

Нагадаємо, переговори між ХАМАС та Радою миру щодо припинення вогню в секторі Гази опинилися під загрозою зриву через суперечки навколо роззброєння угруповання та переходу до другої фази мирної угоди.

Згодом стало відомо, що Рада миру при президенті США Дональді Трампі готує 15-пунктний план роззброєння ХАМАСу, який у Вашингтоні вважають необхідною умовою для відновлення та реконструкції сектора Гази після війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ізраїль Сектор Газа Близький Схід ХАМАС Сполучені Штати Америки
Новини
Росіяни били по Харкову вночі, пошкоджені виходи метро, є постраждалий
Росіяни били по Харкову вночі, пошкоджені виходи метро, є постраждалий
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату