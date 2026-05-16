Ізраїль ліквідував останнього з топкомандирів ХАМАСу, причетних до атаки 7 жовтня
Ізраїль заявив, що під час авіаудару по місту Газа його ціллю був Ізз аль-Дін аль-Хаддад - лідер ХАМАСу в секторі Газа та керівник військового крила угруповання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Авіаудар стався у п’ятницю, 15 травня, в районі Рімаль у місті Газа. За даними місцевих медиків, удар припав по житловому будинку.
Медики повідомили щонайменше про трьох загиблих та близько 20 поранених. Чи був серед них аль-Хаддад - офіційно не підтверджено.
За інформацією ізраїльського військового джерела, ВПС Ізраїлю атакували квартиру-схованку, де, як вважалося, перебував лідер ХАМАСу. Одночасно удару зазнав автомобіль, який залишав район атаки - щоб не дати можливості втекти.
Офіційні особи повідомили, що в операції брали участь три ізраїльські літаки, які скинули 13 бомб.
Невдовзі після атаки прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац підтвердили, що особисто санкціонували удар по аль-Хаддаду.
У спільній заяві його назвали "командиром військового крила ХАМАСу та одним із головних організаторів різанини 7 жовтня".
"Аль-Хаддад був відповідальним за вбивства, викрадення та заподіяну шкоду тисячам ізраїльських цивільних осіб та солдатів ЦАХАЛу", - йдеться у заяві.
Ізраїльська сторона також стверджує, що він утримував заручників, організовував атаки проти ізраїльських військових та відмовився підтримати запропонований США план роззброєння ХАМАСу і демілітаризації сектора Гази.
Що відомо про Ізза аль-Діну аль-Хаддада?
Ізз аль-Дін аль-Хаддад став фактичним військовим керівником ХАМАСу в секторі Газа після того, як у травні 2025 року Ізраїль ліквідував Мухаммада Сінвара.
У виданні зазначили, що це найвищий за рангом представник ХАМАСу, проти якого Ізраїль завдав удару після укладення перемир’я у жовтні за посередництва США.
Нагадаємо, переговори між ХАМАС та Радою миру щодо припинення вогню в секторі Гази опинилися під загрозою зриву через суперечки навколо роззброєння угруповання та переходу до другої фази мирної угоди.
Згодом стало відомо, що Рада миру при президенті США Дональді Трампі готує 15-пунктний план роззброєння ХАМАСу, який у Вашингтоні вважають необхідною умовою для відновлення та реконструкції сектора Гази після війни.