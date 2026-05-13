Рада миру Трампа готує 15-пунктний план роззброєння ХАМАСу

22:12 13.05.2026 Ср
2 хв
Який сценарій для Гази розробила команда Трампа?
aimg Марія Науменко
Рада миру Трампа готує 15-пунктний план роззброєння ХАМАСу Фото: бойовики ХАМАС у секторі Гази (Getty Images)
Рада миру при президенті США Дональді Трампі готує 15-пунктний план роззброєння ХАМАСу, який у Вашингтоні вважають необхідною умовою для відновлення та реконструкції сектора Гази після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами головного посланця Ради Миколи Младенова, зараз обговорюються дві версії так званої "дорожньої карти".

Виступаючи в Єрусалимі, він заявив, що ХАМАС може мати політичне майбутнє, якщо погодиться на мирний процес та візьме на себе відповідні зобов’язання.

Водночас членам угруповання, які не захочуть брати участі в такому процесі, можуть запропонувати безпечний виїзд до третіх країн.

"Це не політична вимога. Це необхідна умова процесу", - наголосив Младенов, коментуючи питання роззброєння ХАМАСу.

Як зазначили у виданні, через сім місяців після перемир’я, укладеного за посередництва США, значного прогресу у відновленні Гази досі немає. Однією з головних причин називають те, що ХАМАС не склав зброю, як передбачалося домовленостями.

Крім того, підтримуване Іраном угруповання виступає проти розширення військової присутності Ізраїлю на палестинській території.

Попри режим припинення вогню, близько 90% населення Гази, за оцінками сторін, залишаються переміщеними особами. Водночас Ізраїль продовжує розширювати контроль над частиною території анклаву та допускає можливість посилення військової операції.

Нагадаємо, раніше переговори між ХАМАС та Радою миру щодо припинення вогню в секторі Гази опинилися під загрозою зриву через суперечки навколо роззброєння угруповання та переходу до другої фази мирної угоди.

ХАМАС вимагав повного виконання першого етапу домовленостей, виведення ізраїльських військ із Гази та гарантій створення незалежної палестинської держави. Водночас Ізраїль відмовився змінювати свою позицію та заявив про намір зберегти військову присутність на стратегічних ділянках у секторі.

Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоров, кореспондент РБК-Україна