Израиль намерен контролировать 70% Сектора Газа, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дал указание израильским военным расширить зону своего контроля, включив в нее 70% территории Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

"Мы достигли 50 (процентов - ред), затем перешли к 60. Моя задача - двигаться дальше, давайте будем действовать шаг за шагом. Прежде всего, к 70. Давайте начнем с этого. Мы оказываем давление на (ХАМАС - ред.) со всех сторон. С остатками разберемся позже", - сказал Нетаньяху.

NBC News отмечает, что после израильского наступления на Газу, которое началось после вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года, израильские силы сохранили с тех пор контроль над более чем половиной анклава.

Таким образом, присутствие Израиля в Секторе Газа привела к тому, что около 2 млн палестинцев, в основном перемещенных лиц, оказались зажатыми на небольшой территории, многие из которых живут в палатках среди руин разрушенных городов.

В октябре 2025 года стороны при посредничестве США заключили перемирие, которое по итогу не смогло остановить израильские атаки и обеспечить разоружение ХАМАСа.

Согласно сделке, израильские войска должны были первоначально отступить к "желтой линии" обозначающей границы их контроля, после чего ожидается более длительный вывод израильских сил из Газы.