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Ізраїль атакував Ліван напередодні мирної угоди США та Ірану

15:00 14.06.2026 Нд
2 хв
Що відомо про атаки ЦАХАЛу?
aimg Олена Чупровська
Ізраїль атакував Ліван напередодні мирної угоди США та Ірану Фото: Ізраїль вдарив по "Хізбаллі" в Бейруті напередодні угоди США та Ірану (Getty Images)
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Ізраїль завдав авіаударів по кварталу "Хізбалли" в Бейруті перед підписанням угоди про припинення вогню між США та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у Facebook.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала об'єкти інфраструктури "Хезболли" у районі Дахія в Бейруті. Нетаньяху каже, що це відповідь на обстріли ізраїльської території з боку угруповання.

"Ізраїль не потерпить обстрілів своєї території", - зазначено у заяві.

Удари санкціонував особисто прем'єр-міністр Ізраїлю разом із міністром оборони Ісраелем Кацем.

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Атаки сталися напередодні очікуваного підписання угоди між США та Іраном. Іран - головний спонсор "Хезболли", тому будь-які удари по угрупованню безпосередньо впливають на перебіг мирних переговорів.

Що відомо про можливу мирну угоду

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні США та Іран разом із посередниками з Пакистану і Катару мали провести віртуальну зустріч для підписання меморандуму про взаєморозуміння дистанційно. Документ передбачає продовження режиму припинення вогню на 60 днів і відкриття Ормузької протоки.

Раніше прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив про підписання угоди між США та Іраном протягом наступних 24 годин у цифровому форматі. Пакистан виступає основним посередником у переговорах.

Нагадаємо, що Іран спростував оголошену Трампом дату. Як повідомляло РБК-Україна, речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що підписання не відбудеться в неділю, проте не виключив укладення угоди найближчими днями.

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