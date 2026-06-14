Ізраїль атакував Ліван напередодні мирної угоди США та Ірану

Ізраїль завдав авіаударів по кварталу "Хізбалли" в Бейруті перед підписанням угоди про припинення вогню між США та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у Facebook.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала об'єкти інфраструктури "Хезболли" у районі Дахія в Бейруті. Нетаньяху каже, що це відповідь на обстріли ізраїльської території з боку угруповання.

"Ізраїль не потерпить обстрілів своєї території", - зазначено у заяві.

Удари санкціонував особисто прем'єр-міністр Ізраїлю разом із міністром оборони Ісраелем Кацем.

Атаки сталися напередодні очікуваного підписання угоди між США та Іраном. Іран - головний спонсор "Хезболли", тому будь-які удари по угрупованню безпосередньо впливають на перебіг мирних переговорів.

Що відомо про можливу мирну угоду

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні США та Іран разом із посередниками з Пакистану і Катару мали провести віртуальну зустріч для підписання меморандуму про взаєморозуміння дистанційно. Документ передбачає продовження режиму припинення вогню на 60 днів і відкриття Ормузької протоки.