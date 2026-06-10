Нетаньягу припустив, що Ізраїлю доведеться самому воювати проти Ірану

Ізраїль може опинитися в ситуації, коли йому доведеться протистояти Ірану поодинці - без підтримки США.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

У Єрусалимі зростає занепокоєння тим, що президент США Дональд Трамп може не дати Ізраїлю "зелене світло" у відповідь на іранські атаки, навіть у вигляді обмеженого або символічного удару.

"Можливо, нам доведеться завдати удару без американської підтримки, незважаючи на всі пов'язані з цим витрати", - заявив Нетаньягу у вівторок на засіданні кабінету безпеки.

За його словами, Єрусалим "не хоче доходити до цього", проте знає, що здатний піти на такий крок.

Розмова Трампа і Нетаньягу

Видання нагадує, що під час телефонної розмови ізраїльського прем'єра з президентом США Дональдом Трампом останній не відкинув безпосередньо відповідь Ізраїлю на іранські атаки, але дав зрозуміти, що хоче зваженої реакції.

Також тоді Трамп заявив Нетаньягу про те, що Вашингтон "близький до угоди" з Тегераном щодо мирної угоди.

Однак того ж вечора ЦАХАЛ завдав ударів по декількох іранських цілях, включно з радіолокаційними системами, зенітними батареями, об'єктами з виробництва зброї та нафтохімічним заводом.

Це була відповідь Єрусалима на ракетний обстріл півночі Ізраїлю, що стало ще однією перепоною на шляху до мирної угоди між США і Тегераном.

Однак важливо зазначити, що ізраїльська армія планувала набагато потужнішу атаку на Іран, в якій брали б участь близько 50 літаків, але після розмови Трампа з Нетаньягу її масштаб зменшився.

Схвалення Трампом удару Єрусалиму мало відбутися під час бесіди лідерів, коли президент США заявив, що Тегеран надіслав повідомлення про припинення вогню.

Тоді глава Білого дому ясно висловив свою незгоду з великомасштабною ізраїльською атакою, що зрештою призвело до скасування операції.

Трамп ставить дипломатію на перше місце

В Ізраїлі стурбовані тим, що, з огляду на прагнення Трампа до дипломатичної угоди, він може виступити проти навіть символічного удару наступного разу, коли почнеться ескалація напруженості.

При цьому Вашингтон очікує помітного погресу на початку тижня в переговорах із Тегераном, про що заявило The Jerusalem Post джерело, знайоме із ситуацією.

Ба більше, Трамп заявив журналістам, що угода з Тегераном може бути підписана "протягом наступних двох-трьох днів", хоча він і розчарований нездатністю встановити прямий контакт із верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї.