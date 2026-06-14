Израиль атаковал Ливан накануне мирного соглашения США и Ирана
Израиль нанес авиаудары по кварталу "Хизбаллы" в Бейруте перед подписанием соглашения о прекращении огня между США и Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Facebook.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты инфраструктуры "Хезболлы" в районе Дахия в Бейруте. Нетаньяху говорит, что это ответ на обстрелы израильской территории со стороны группировки.
"Израиль не потерпит обстрелов своей территории", - говорится в заявлении.
Удары санкционировал лично премьер-министр Израиля вместе с министром обороны Исраэлем Кацем.
Атаки произошли накануне ожидаемого подписания соглашения между США и Ираном. Иран - главный спонсор "Хезболлы", поэтому любые удары по группировке напрямую влияют на ход мирных переговоров.
Что известно о возможном мирном соглашении
Как сообщало РБК-Украина, сегодня США и Иран вместе с посредниками из Пакистана и Катара должны были провести виртуальную встречу для подписания меморандума о взаимопонимании дистанционно. Документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.
Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил о подписании соглашения между США и Ираном в течение следующих 24 часов в цифровом формате. Пакистан выступает основным посредником в переговорах.
Напомним, что Иран опроверг объявленную Трампом дату. Как сообщало РБК-Украина, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что подписание не состоится в воскресенье, однако не исключил заключения соглашения в ближайшие дни.