Ізраїль атакував Іран за підтримки США: усе про нове загострення на Близькому Сході

Вибухи в Ірані: Серія вибухів зафіксована у Тегерані, Ісфахані, Караджі та Керманшаху внаслідок "упереджувального удару" Ізраїлю для усунення загроз.

Серія вибухів зафіксована у Тегерані, Ісфахані, Караджі та Керманшаху внаслідок "упереджувального удару" Ізраїлю для усунення загроз. Надзвичайний стан в Ізраїлі: Введено заборону на роботу та навчання, по всій країні лунають сирени, цивільний повітряний простір закрито.

Введено заборону на роботу та навчання, по всій країні лунають сирени, цивільний повітряний простір закрито. Участь США: Ранкова операція була погоджена зі Сполученими Штатами. Трамп підтвердив удари США по Ірану.

Ранкова операція була погоджена зі Сполученими Штатами. Трамп підтвердив удари США по Ірану. Причини загострення: Фактичний провал переговорів щодо ядерної програми (останній раунд завершився крахом 26 лютого). Іран відмовився від конкретних поступок у питанні збагачення урану.

Фактичний провал переговорів щодо ядерної програми (останній раунд завершився крахом 26 лютого). Іран відмовився від конкретних поступок у питанні збагачення урану. Мета операції: Наразі незрозуміло, чи йдеться про повне знищення інфраструктури, чи про спробу силою схилити Тегеран до відновлення угоди.

Іран запустив ракети по Ізраїлю

Сили оборони Ізраїлю повідомили у соцмережах, що ЦАХАЛ виявив ракети, запущені з Ірану в напрямку Ізраїлю. Оборонні системи працюють для перехоплення загрози.

Сирени лунають на півночі Ізраїлю на тлі іранської атаки.

Трамп підтвердив удари США по Ірану

В Truth Social президент Дональд Трамп підтвердив, що США розпочали "масштабні бойові дії" проти Ірану. Він також заявив, що Тегеран становить пряму небезпеку для США.

За його словами, Іран намагався відновити свою ядерну програму та розробляв ракети великої дальності. І США збираються знищити їхні ракети та флот.

Трамп також звернувся до народу Ірану, зазначивши, що година їхньої свободи близька, а бомби падатимуть скрізь.

"Коли ми закінчимо, беріть під контроль свій уряд, він буде вашим", - заявив він.

Операція не на день

За даними ізраїльських ЗМІ, операція спільно з США планувалася протягом місяців, а "початкова фаза" спільної атаки, згідно з планом, триватиме чотири дні.

У телерепортажі 12 каналу зазначається, що час проведення перших ударів у ранкові години був обраний для того, щоб застати іранців зненацька, оскільки вони не очікували б денної атаки.

Ізраїль назвав свою операцію проти Ірану "Рев лева" (Lion’s Roar).

Що відбувається в Ірані зараз

Наразі відомо про серію вибухів в Тегерані, а також в Ісфахані, Караджі та Керманшаху.

За словами ізраїльського чиновника, спільні удари зі США, проведені сьогодні вранці, були націлені на об'єкти іранського режиму та військові об'єкти.

Ситуація в Ізраїлі

Після повідомдення про превентивний удар по Ірану в Ізраїлі введена "заборона" на школу та роботу.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, по всьому Ізраїлю звучать сирени, громадянських закликали залишатися поряд із бомбосховищами. При цьому на даний момент немає потреби входити до укриття.

Також Ізраїль закрив свій повітряний простір для цивільних рейсів.

За даними ЗМІ, Ізраїль готується до багатоденного конфлікту з Іраном.

Ізраїль ударив по Ірану

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про "упереджувальний удар по Ірану", щоб усунути загрози для країни.

Також по всій країні оголошено надзвичайний стан.

За даними ЗМІ, США брали участь у ранкових ударах по Ірану разом із Ізраїлем. Зокрема, агенція Reuters повідомляє, що сьогоднішня ранкова операція була погоджена зі США.

Причини загострення конфлікту

Удари по Тегерану відбулися на фоні фактично глухого кута у перемовинах між США та Іраном щодо ядерної програми. Зустрічі між посадовцями США та Ірану регулярно відбувалися в останні кілька місяців, але не змогли призвести до жодних результатів.

Американці вимагали від іранців гарантій відмови від збагачення урану, яке можна було би використати для створення ядерної зброї. Декларуючи готовність до цього на словах, офіційний Тегеран відмовлявся від конкретних поступок в переговорах.

Окрім того, за повідомленнями західних медіа, Іран відмовився виконувати інші вимоги американців: обмеження кількості балістичних ракет та припинення підтримки терористичних угруповань в регіоні: ХАМАС, "Хезболли", хуситів, проіранських міліцій в Іраку.

Зокрема, за інформацією The Wall Street Journal, фактичним провалом завершився останній раунд перемовин 26 лютого. Своє публічне незадоволення процесом висловлював і Дональд Трамп, припускаючи можливість застосування сили проти Ірану.

Сполучені Штати вже багато тижнів концентрують в регіоні свої війська, а саме флот та авіацію, але бойових дій поки не було. У січні, в розпал масових протестів проти влади в Ірані, Трамп обіцяв протестувальникам "допомогу", яку однак так не надіслав.

Ізраїль є ключовим союзником США в регіоні, безпосередньо зацікавленим в роззброєнні Ірану. Варіант можливої "першої хвилі" удару по Ірану якраз з боку ізраїльтян, а не американців, широко обговорювався в західних медіа останнім часом.

Поки незрозумілий масштаб операції: чи йдеться про масштабне знищення іранської інфраструктури, чи про спробу використати новий аргумент на переговорах і зрештою схилити Іран до угоди.