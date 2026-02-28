Израиль атаковал Иран при поддержке США: все о новом обострении на Ближнем Востоке

Главное:

Взрывы в Иране: Серия взрывов зафиксирована в Тегеране, Исфахане, Караджи и Керманшахе в результате "упреждающего удара" Израиля для устранения угроз.

Серия взрывов зафиксирована в Тегеране, Исфахане, Караджи и Керманшахе в результате "упреждающего удара" Израиля для устранения угроз. Чрезвычайное положение в Израиле: Введен запрет на работу и обучение, по всей стране звучат сирены, гражданское воздушное пространство закрыто.

Введен запрет на работу и обучение, по всей стране звучат сирены, гражданское воздушное пространство закрыто. Участие США: Утренняя операция была согласована с Соединенными Штатами. Трамп подтвердил удары США по Ирану.

Утренняя операция была согласована с Соединенными Штатами. Трамп подтвердил удары США по Ирану. Причины обострения: Фактический провал переговоров по ядерной программе (последний раунд завершился крахом 26 февраля). Иран отказался от конкретных уступок в вопросе обогащения урана.

Фактический провал переговоров по ядерной программе (последний раунд завершился крахом 26 февраля). Иран отказался от конкретных уступок в вопросе обогащения урана. Цель операции: Пока непонятно, идет ли речь о полном уничтожении инфраструктуры, или о попытке силой склонить Тегеран к восстановлению соглашения.

Иран запустил ракеты по Израилю

Силы обороны Израиля сообщили в соцсетях, что ЦАХАЛ выявил ракеты, запущенные из Ирана в направлении Израиля. Оборонные системы работают по перехвату угрозы.

Сирены звучат на севере Израиля на фоне иранской ракетной атаки.

Трамп подтвердил удары США по Ирану

В Truth Social президент Дональд Трамп подтвердил, что США начали "масштабные боевые действия" против Ирана. Он также заявил, что Тегеран представляет прямую опасность для США.

По его словам, Иран пытался обновить свою ядерную программу и разрабатывал ракеты большой дальности. И США собираются уничтожить их ракеты и флот.

Трамп также обратился к народу Ирана, отметив, что час их свободы близок, а бомбы будут падать везде.

"Когда мы закончим, берите под контроль свое правительство, оно будет вашим", - заявил он.

Операция не на день

По данным израильских СМИ, операция совместно с США планировалась в течение месяцев, а "начальная фаза" совместной атаки, согласно плану, продлится четыре дня.

В телерепортаже 12 канала отмечается, что время проведения первых ударов в утренние часы было выбрано для того, чтобы застать иранцев врасплох, поскольку они не ожидали бы дневной атаки.

Израиль назвал свою операцию против Ирана "Рев льва" (Lion's Roar).

Что происходит в Иране сейчас

Известно о серии взрывов в Тегеране, а также в Исфахане, Караджи и Керманшахе.

По словам израильского чиновника, совместные удары с США, проведенные сегодня утром, были нацелены на объекты иранского режима и военные объекты.

Ситуация в Израиле

После сообщения о превентивном ударе по Ирану в Израиле введен "запрет" на школу и работу.

Как сообщают местные СМИ, по всему Израилю звучат сирены, гражданских призвали оставаться рядом с бомбоубежищами. При этом на данный момент нет необходимости входить в укрытие.

Также Израиль закрыл свое воздушное пространство для гражданских рейсов.

По данным СМИ, Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном.

Израиль ударил по Ирану

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об "упреждающем ударе по Ирану", чтобы устранить угрозы для страны.

Также по всей стране объявлено чрезвычайное положение.

По данным СМИ, США участвовали в утренних ударах по Ирану вместе с Израилем. В частности, агентство Reuters сообщает, что сегодняшняя утренняя операция была согласована с США.

Причины обострения конфликта

Удары по Тегерану произошли на фоне фактически тупика в переговорах между США и Ираном по ядерной программе. Встречи между должностными лицами США и Ирана регулярно происходили в последние несколько месяцев, но не смогли привести ни к каким результатам.

Американцы требовали от иранцев гарантий отказа от обогащения урана, которое можно было бы использовать для создания ядерного оружия. Декларируя готовность к этому на словах, официальный Тегеран отказывался от конкретных уступок в переговорах.

Кроме того, по сообщениям западных медиа, Иран отказался выполнять другие требования американцев: ограничение количества баллистических ракет и прекращение поддержки террористических группировок в регионе: ХАМАС, "Хезболла", хуситов, проиранских милиций в Ираке.

В частности, по информации The Wall Street Journal, фактическим провалом завершился последний раунд переговоров 26 февраля. Свое публичное недовольство процессом высказывал и Дональд Трамп, предполагая возможность применения силы против Ирана.

Соединенные Штаты уже много недель концентрируют в регионе свои войска, а именно флот и авиацию, но боевых действий пока не было. В январе, в разгар массовых протестов против власти в Иране, Трамп обещал протестующим "помощь", которую однако так и не прислал.

Израиль является ключевым союзником США в регионе, непосредственно заинтересованным в разоружении Ирана. Вариант возможной "первой волны" удара по Ирану как раз со стороны израильтян, а не американцев, широко обсуждался в западных медиа в последнее время.

Пока непонятен масштаб операции: идет ли речь о масштабном уничтожении иранской инфраструктуры, или о попытке использовать новый аргумент на переговорах и в конце концов склонить Иран к сделке.