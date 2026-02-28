Нетаньягу закликав ізраїльтян до витримки в найближчі дні

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу звернувся до громадян на тлі взаємних ударів Ірану та Ізраїлю вранці 28 лютого і закликав до витримки в найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Нетаньягу.

"Кілька хвилин тому Ізраїль і США розпочали операцію з усунення існувальної загрози з боку терористичного режиму в Ірані. Я дякую нашому великому другові, президенту Дональду Трампу, за його історичне лідерство", - сказав Нетаньягу.

Він заявив, що протягом 47 років режим аятоллів закликає до "смерті Ізраїлю" та "смерті Америки".

"Він пролив нашу кров, вбив багатьох американців і вчинив масові вбивства свого народу. Не можна допустити, щоб цей жорстокий терористичний режим озброївся ядерною зброєю, яка дозволить йому загрожувати всьому людству", - додав прем'єр.

За його словами, спільні дії Ізраїлю та США створять умови для того, щоб "хоробрий іранський народ взяв свою долю у свої руки".

"Настав час для всіх народів Ірану - персів, курдів, азербайджанців, белуджів та ахвазів - скинути ярмо тиранії та створити вільний і миролюбний Іран. Я звертаюся до вас, громадяни Ізраїлю, з проханням дотримуватися вказівок командування цивільної оборони. У найближчі дні під час операції "Ревіння лева" нам усім знадобляться терпіння і сила духу", - додав Нвтаньягу.