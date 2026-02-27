Зеленський зробив гучну заяву щодо Ірану

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Sky News, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Думаю, люди в Ірані шукають допомоги, щоб змінити нинішній режим, який відкрито хоче атакувати інші країни і завдає багато шкоди. Цей режим існує вже багато років. У людей немає жодних прав. Люди зникають. Людей убивають і страчують тисячами", - наголосив президент.

Він підкреслив, що підтримав би операцію, "спрямовану проти режиму, а не проти людей".

"Знаю, що США та іранський режим зараз ведуть переговори. Звісно, переговори - краще. Я можу так казати, бо ми у війні. Але не впевнений, що нинішній режим щиро поділяє цю ідею", - заявив Зеленський.

Переговори США та Ірану

Нагадаємо, видання WSJ опублікувало деталі третього раунду переговорів між США та Іраном щодо ядерної угоди. За даними джерел, посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зажадали, щоб Іран знищив три основних своїх ядерних об'єкти та передав весь збагачений уран, що залишився, США.

Крім того, представники США додали, що будь-яка ядерна угода має діяти безстроково, а не припинити свою дію, як це було у випадку з договором, укладеним з колишнім американським президентом Бараком Обамою.

Іран зі свого боку відкинув ідею перенесення запасів урану за кордон, а також виступив проти припинення збагачення урану, демонтажу своїх ядерних об'єктів і постійних обмежень своєї ядерної програми.