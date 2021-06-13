Изменить курс и провести новые выборы: G7 обратилась к режиму Лукашенко

Страны "Большой семерки" (G7) призвали режим Александра Лукашенко в Беларуси изменить курс политики и согласиться провести новые честные выборы президента. Страны также пообещали привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси.

Об этом говорится в совместном коммюнике "Большой семерки" по результатам саммита в Корнуолле.

"Мы глубоко обеспокоены постоянными нападениями белорусской власти на права человека, основные свободы и международное право, примером чего является принудительная посадка полета рейса FR4978 и арест независимого журналиста и его спутницы", - говорится в заявлении.

Страны G7 пообещали работать вместе по привлечению к ответственности, в том числе путем введения санкций, лиц, виновных в нарушении прав человека в Беларуси.

Также "Большая семерка" обещает продолжить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и прав человека в Беларуси.

"Мы призываем режим: изменить курс и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); вступать в содержательный диалог со всеми секторами общества; провести новые свободные и честные выборы",- обратились к белорусскому режиму в G7.