Экономические санкции Евросоюза против Беларуси могут одобрить 21 июня, - Боррель
Пакет экономических санкций против Беларуси планируется одобрить на следующем совете глав МИД Евросоюза, который состоится 21 июня. Ограничительные меры затронут важнейшие секторы белорусской экономики.
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы начали (подготовку - ред.) адресных экономических санкций (против Беларуси - ред.) в соответствии с требованиями совета. Они будут приняты на следующем заседании совета по иностранным делам, надеюсь, что техническая работа будет завершена, и это коснется важнейших секторов белорусской экономики", - сказал Боррель.
Он выразил надежду, что ограничительные меры поддержат все представители стран-членов Евросоюза.
Боррель напомнил, что ранее ЕС опубликовал план экономического и инвестиционного пакета на 3 млрд евро в поддержку демократической Беларуси. "Это должно стать сильным стимулом для экономического развития, если страна изменится", - добавил он.
Напомним, ранее Жозеп Боррель предположил, что в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси Евросоюз может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.
Ранее журналист Рикард Йозвяк писал, что Евросоюз утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси в июне.
РБК-Украина сообщало, что послы стран Европейского союза готовятся одобрить запрет белорусской авиакомпании "Белавиа" летать над странами ЕС.