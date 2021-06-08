Экономические санкции Евросоюза против Беларуси могут одобрить 21 июня, - Боррель

Пакет экономических санкций против Беларуси планируется одобрить на следующем совете глав МИД Евросоюза, который состоится 21 июня. Ограничительные меры затронут важнейшие секторы белорусской экономики.

"Мы начали (подготовку - ред.) адресных экономических санкций (против Беларуси - ред.) в соответствии с требованиями совета. Они будут приняты на следующем заседании совета по иностранным делам, надеюсь, что техническая работа будет завершена, и это коснется важнейших секторов белорусской экономики", - сказал Боррель.

Он выразил надежду, что ограничительные меры поддержат все представители стран-членов Евросоюза.

Боррель напомнил, что ранее ЕС опубликовал план экономического и инвестиционного пакета на 3 млрд евро в поддержку демократической Беларуси. "Это должно стать сильным стимулом для экономического развития, если страна изменится", - добавил он.