Европарламент намерен призвать ЕС изучить роль России в инциденте с Ryanair в Беларуси
Европейский парламент завтра, 10 июня, рассмотрит резолюцию по принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси. В резолюции содержится призыв к странам ЕС изучить роль России в этом инциденте и наказать причастных.
Об этом говорится на сайте Европарламента.
В своей резолюции депутаты Европарламента планируют призвать ЕС провести расследование инцидента с Ryanair в Беларуси. Причастных к инциденту россиян предлагают наказать санкциями.
"Расследование должно изучить также возможную роль России в этом инциденте. Любой гражданин России, прямо или косвенно замешан в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека", - говорится в тексте резолюции.
В резолюции также говорится о том, что Европарламент обеспокоен поддержкой белорусского режима со стороны Кремля, включая финансовую помощь и тесное сотрудничество спецслужб.
Решение Европарламента не является обязательным для исполнения, а является рекомендацией для стран ЕС.
Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что посадка самолета Ryanair в Беларуси имеет признаки причастности российских спецслужб. Причастность России к этому инциденту не исключали и в НАТО.
Добавим, на предстоящем саммите ЕС по России учтут поддержку режима Лукашенко со стороны Москвы.