Европарламент намерен призвать ЕС изучить роль России в инциденте с Ryanair в Беларуси

Европейский парламент завтра, 10 июня, рассмотрит резолюцию по принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси . В резолюции содержится призыв к странам ЕС изучить роль России в этом инциденте и наказать причастных.

Об этом говорится на сайте Европарламента .

В своей резолюции депутаты Европарламента планируют призвать ЕС провести расследование инцидента с Ryanair в Беларуси. Причастных к инциденту россиян предлагают наказать санкциями.

"Расследование должно изучить также возможную роль России в этом инциденте. Любой гражданин России, прямо или косвенно замешан в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека", - говорится в тексте резолюции.

В резолюции также говорится о том, что Европарламент обеспокоен поддержкой белорусского режима со стороны Кремля, включая финансовую помощь и тесное сотрудничество спецслужб.

Решение Европарламента не является обязательным для исполнения, а является рекомендацией для стран ЕС.