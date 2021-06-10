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Европарламент призвал отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде

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Четверг 10 июня 2021 10:51
Европарламент призвал отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде Фото: в Европарламенте призвали отключить Беларусь от SWIFT (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые санкции против Беларуси. Они предусмартивают отключение Беларуси от SWIFT, а также запрет на участие в Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает "Наша Ніва".

"Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги", - говорится в проекте резолюции, посвященной ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair

Также в документе призвали:

  • ввести санкции против тележурналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Протасевича;
  • привести в исполнение четвертый пакет санкций против Беларуси;
  • ввести секторальные санкции, "затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность";
  • рассмотреть вопрос о временном исключении Беларуси из системы SWIFT;
  • приостановить членство Беларуси в международных спортивных организациях и ограничение доступа сборной страны на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры в Токио;
  • лишить беларуское гостелевидение права на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездно передать эти права независимому телеканалу "Белсат".

Ранее сообщалось, что экономические санкции Евросоюза против Беларуси могут одобрить 21 июня.

Напомним, ранее Жозеп Боррель предположил, что в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси Евросоюз может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.

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