Із п’яти населених пунктів Запорізької області евакуюють 40 дітей

За його словами, евакуації підлягають 40 дітей з 26 родин у двох громадах. Для їхнього приймання та тимчасового розміщення визначено Черкаську область.

Кулеба наголосив, що рішення про обов’язкову евакуацію є складним, однак необхідним в умовах безпекових загроз.

"Обовʼязкова евакуація - завжди важкий крок. Але в умовах постійних обстрілів це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя, насамперед - дітей", - зазначив він.

Він підкреслив, що держава забезпечує чітку координацію дій, безпечний маршрут евакуації та всебічну підтримку родин на кожному етапі.

До процесу залучені Міністерство соціальної політики, Міністерство внутрішніх справ, місцева влада та профільні служби.