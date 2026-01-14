Із п’яти населених пунктів Запорізької області евакуюють 40 дітей

Сьогодні було ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п’яти населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.
За його словами, евакуації підлягають 40 дітей з 26 родин у двох громадах. Для їхнього приймання та тимчасового розміщення визначено Черкаську область.
Кулеба наголосив, що рішення про обов’язкову евакуацію є складним, однак необхідним в умовах безпекових загроз.
"Обовʼязкова евакуація - завжди важкий крок. Але в умовах постійних обстрілів це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя, насамперед - дітей", - зазначив він.
Він підкреслив, що держава забезпечує чітку координацію дій, безпечний маршрут евакуації та всебічну підтримку родин на кожному етапі.
До процесу залучені Міністерство соціальної політики, Міністерство внутрішніх справ, місцева влада та профільні служби.
Раніше повідомлялося, що з прифронтових громад Запорізької та Дніпропетровської областей планують примусово евакуювати понад три тисячі дітей разом із батьками.
Також відомо, що в громадах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, досі залишаються близько 13,8 тисячі жителів, зокрема у Покровській громаді та Костянтинівці.
Наразі в Україні діє 20 транзитних центрів у різних регіонах, а безпосередньо на прифронтових територіях евакуацію здійснюють спеціалізовані підрозділи ДСНС "Фенікс" і Національної поліції "Білий Янгол".
Раніше також повідомлялося про обов’язкову евакуацію мешканців із 14 прикордонних населених пунктів Чернігівської області та про рішення вивезти дітей із 19 населених пунктів Донеччини й маломобільних осіб із Запорізької області до безпечніших регіонів.